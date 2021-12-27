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На улицу Декабристов приехали ассенизаторы сливать отходы — в «Горводоканале» заявили, что это незаконно

Местные жители рассказывают, что это был уже не первый случай

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Водители ассенизаторов заняли половину дороги

Водители ассенизаторов заняли половину дороги

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В Новосибирске на улице Декабристов ассенизаторы устроили слив отходов в люк, не приспособленный для этого.

По словам читателя АСТ-54, сливают туда нечистоты круглый год. На видео можно заметить, что две ассенизаторские машины сливают отходы под землю.

— Делают это, чтобы сэкономить деньги. При этом травят всё живое в реке, так как помимо отходов человеческой жизнедеятельности в той жиже и вся бытовая химия, а также добавляют не очень приятного запаха в район, — сообщил автор видео в посте АСТ-54.

Мы связались с местной жительницей Ольгой Васильевой, которая подтвердила, что борьба с ассенизаторами идет давно.

— Запах там невыносим. Они еще забивают канализацию, и всё идет в офисы, — рассказала Ольга Васильева.

Как нам сообщил Сергей Зубков, начальник диспетчерской службы «Горводоканала», официального слива на улице Декабристов нет.

— Ассенизаторы работают нелегально. У нас было много жалоб на них. Мы закрываем колодцы, но они их всё равно открывают. Это частники, — подчеркнул Сергей Зубков.

Примерно в этой точке, которая расположена недалеко от Оби, выливают отходы

Примерно в этой точке, которая расположена недалеко от Оби, выливают отходы

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НГС направил запросы в «Горводоканал» и в мэрию Новосибирска по ситуации.

НГС собирал в один материал полную историю поисков источников городской вони. Многие предполагали, что ее источник — Кудряшовский свинокомплекс. Предполагаемыми источниками запаха также называли канализацию, реку Каменку, куда сливаются отходы, и ассенизаторские машины, которые сливают нечистоты в малые реки города.

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ассенизатор
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