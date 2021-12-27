На улицу Декабристов приехали ассенизаторы сливать отходы — в «Горводоканале» заявили, что это незаконно

В Новосибирске на улице Декабристов ассенизаторы устроили слив отходов в люк, не приспособленный для этого.

По словам читателя АСТ-54, сливают туда нечистоты круглый год. На видео можно заметить, что две ассенизаторские машины сливают отходы под землю.

