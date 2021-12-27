На улицу Декабристов приехали ассенизаторы сливать отходы — в «Горводоканале» заявили, что это незаконно

В Новосибирске на улице Декабристов ассенизаторы устроили слив отходов в люк, не приспособленный для этого.
По словам читателя
— Делают это, чтобы сэкономить деньги. При этом травят всё живое в реке, так как помимо отходов человеческой жизнедеятельности в той жиже и вся бытовая химия, а также добавляют не очень приятного запаха в район, — сообщил автор видео в посте
Мы связались с местной жительницей Ольгой Васильевой, которая подтвердила, что борьба с ассенизаторами идет давно.
— Запах там невыносим. Они еще забивают канализацию, и всё идет в офисы, — рассказала Ольга Васильева.
Как нам сообщил Сергей Зубков, начальник диспетчерской службы «Горводоканала», официального слива на улице Декабристов нет.
— Ассенизаторы работают нелегально. У нас было много жалоб на них. Мы закрываем колодцы, но они их всё равно открывают. Это частники, — подчеркнул Сергей Зубков.
НГС направил запросы в «Горводоканал» и в мэрию Новосибирска по ситуации.
НГС собирал в один материал полную историю поисков источников городской вони. Многие предполагали, что ее источник — Кудряшовский свинокомплекс. Предполагаемыми источниками запаха также называли канализацию, реку Каменку, куда сливаются отходы, и ассенизаторские машины, которые сливают нечистоты в малые реки города.