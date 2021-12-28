«Продавило кирпичи»: сотрудник шоколадной фабрики под Новосибирском рассказал об обрушении перекрытия

Сотрудник бердской фабрики «Шоколадная страна» рассказал подробности обрушения перекрытия в одном из цехов, которое произошло сегодня вечером.
— Крыша производственного цеха обрушилась. Мы не работали, никого не было. [Ущерб] очень сильный. Почему упала, непонятно. Заслонки старые, что ли, там. Там большое перекрытие, фермой продавило кирпичи, — сообщил мужчина корреспонденту НГС.
Он также уточнил, что здание было построено в 1968 году. Обрушение произошло в основном производственном цехе.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили информацию о происшествии.
— В 18:30 в оперативную дежурную смену поступило сообщение об обрушении кровли железобетонных плит крыши производственного здания по улице Химзаводская в городе Бердск. На место направлены силы пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, — рассказали в ведомстве.
Причиной обрушения, добавили в МЧС, была не снеговая нагрузка. На месте велись монтажно-ремонтные работы хозяйствующим субъектом.
В Новосибирске 7 декабря в одном из корпусов завода «Сибэлектротерм» обрушилась крыша. Завод электропечей находится по адресу Петухова, 51.