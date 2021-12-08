Крыша одного из корпусов обрушилась на заводе «Сибэлектротерм» в Новосибирске

В Новосибирске 7 декабря в одном из корпусов завода «Сибэлектротерм» обрушилась крыша. Завод электропечей находится по адресу Петухова, 51.



— Там всё перекрыли. Готовим письма в прокуратуру, Роспотребнадзор и МЧС. В этом корпусе работают люди. Сейчас туда никого не пускают, — рассказал специалист по охране труда Павел Талецкий.

Информации о пострадавших у Талецкого нет.

В пресс-службе МЧС и в 112 сообщили, что их на место не вызывали. Ирина Видулина, пресс-секретарь РАТМ Холдинга, который управляет заводом, по телефону не отвечает.