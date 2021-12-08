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Тема дняОбрушилась крыша на заводе
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Крыша одного из корпусов обрушилась на заводе «Сибэлектротерм» в Новосибирске

Как сообщает очевидец, в этом корпусе работают люди

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Крыша обрушилась вчера, 7 декабря

Крыша обрушилась вчера, 7 декабря

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В Новосибирске 7 декабря в одном из корпусов завода «Сибэлектротерм» обрушилась крыша. Завод электропечей находится по адресу Петухова, 51.

— Там всё перекрыли. Готовим письма в прокуратуру, Роспотребнадзор и МЧС. В этом корпусе работают люди. Сейчас туда никого не пускают, — рассказал специалист по охране труда Павел Талецкий.

Информации о пострадавших у Талецкого нет.

В пресс-службе МЧС и в 112 сообщили, что их на место не вызывали. Ирина Видулина, пресс-секретарь РАТМ Холдинга, который управляет заводом, по телефону не отвечает.

Завод «Сибэлектротерм» в Новосибирске существует с 1945 года, это одно из крупнейших в России предприятий по изготовлению тяжелого электротермического оборудования. В 2017 году суд запустил банкротство предприятия. В 2018 году два бывших гендиректора завода пошли под суд за финансовые преступления.

Это не первое обрушение на заводе. В марте прошлого года в здании насосной станции завода «Сибэлектротерм» обрушилась крыша.

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