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Перекрытие обрушилось на шоколадной фабрике под Новосибирском

На место выехали сотрудники МЧС

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На место выехала опергруппа гарнизона

На место выехала опергруппа гарнизона

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В Бердске 28 декабря обрушилось перекрытие цеха фабрики «Шоколадная страна» по адресу Химзаводская, 11/79. Об этом сообщил источник НГС. При обрушении никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области эту информацию подтвердили.

— Поступила информация об обрушении перекрытия производственного цеха. Город Бердск, Новосибирская область. На место выехала опергруппа гарнизона. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется, — пояснили в ведомстве.

В приемной шоколадной фабрики, номер которой указан на сайте, не отвечают.

ООО ПП «Шоколадная страна» существует с 2000 года. Персонал компании — 88 человек. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании составила 570,5 миллиона рублей. Чистая прибыль — 12,9 миллиона рублей. Генеральный директор — Марина Пастухова. Учредители компании — Марина Пастухова, Андрей Полищук.

В Новосибирске 7 декабря в одном из корпусов завода «Сибэлектротерм» обрушилась крыша. Завод электропечей находится по адресу Петухова, 51.

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