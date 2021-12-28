«Никакая из этих фотографий не далась легко»: сибиряк открыл в «Победе» выставку работ, сделанных с высоты

Сегодня состоялось техническое открытие фотовыставки «
На ней представлены 59 фотографий на четыре темы — руфинг (снимки с крыш), города, природа и индастриал (промышленные снимки). Фотографии с руфингом размещены в отдельном зале.
— Идея руфинга такова, что нужно куда-то забраться, залезть, чтобы получить уникальный кадр, поэтому каждая фотография имеет свою историю. Никакая из этих фотографий не далась легко. У каждой были свои последствия: и позитивные, и негативные, — рассказал журналисту НГС Вадим Махоров.
В списке знаковых объектов, которые с высоты снял Вадим Махоров, — звезда главного корпуса МГУ, пирамида Хеопса, Кельнский собор, Шанхайская башня, Лувр, Колизей, Южная башня в Сеуле, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскрёбы Нью-Йорка и так далее.
Сам Вадим относит к уникальным моментам, которые ему удалось заснять, посадку самолета на байкальский лед.
— Фотографии Вадима Махорова, позволяющие взглянуть на мир с высоты, пожалуй, неслучайно появились в творческой биографии человека из Новосибирска. Город, родившийся у моста через великую реку, был и остается транзитным пунктом, центром пространства, из которого мысль свободно летит во все концы и которое каждый раз надо покорять заново, — прокомментировала выставку журналисту НГС программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.
По ее словам, на выставке в Белой галерее представлены снимки уникальных культурных и природных объектов, каждый из которых, прежде чем превратиться в факт искусства, стал для автора поводом для личного восхождения.
— Наверное, в этом открытом, нестандартном, бескомпромиссном взгляде на мир и кроется притягательность фотографий Вадима Махорова. Надеемся, новосибирские зрители по достоинству оценят первую персональную выставку автора в родном городе, — добавила Анна Огородникова.
Ранее мы рассказывали, что новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал атмосферные снимки заброшенной психбольницы.