«Никакая из этих фотографий не далась легко»: сибиряк открыл в «Победе» выставку работ, сделанных с высоты

Сегодня состоялось техническое открытие фотовыставки « Высота 650 » Вадима Махорова в Белой галерее новосибирского кинотеатра «Победа». Она будет работать с 29 декабря 2021 года по 16 января 2022-го .



На ней представлены 59 фотографий на четыре темы — руфинг (снимки с крыш), города, природа и индастриал (промышленные снимки). Фотографии с руфингом размещены в отдельном зале.