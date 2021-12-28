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«Никакая из этих фотографий не далась легко»: сибиряк открыл в «Победе» выставку работ, сделанных с высоты

Выставка официально будет работать с 29 декабря по 16 января

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Сегодня состоялось техническое открытие выставки

Сегодня состоялось техническое открытие выставки

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Сегодня состоялось техническое открытие фотовыставки «Высота 650» Вадима Махорова в Белой галерее новосибирского кинотеатра «Победа». Она будет работать с 29 декабря 2021 года по 16 января 2022-го.

На ней представлены 59 фотографий на четыре темы — руфинг (снимки с крыш), города, природа и индастриал (промышленные снимки). Фотографии с руфингом размещены в отдельном зале.

Сегодня Вадим Махоров сам представил свои работы зрителям

Сегодня Вадим Махоров сам представил свои работы зрителям

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— Идея руфинга такова, что нужно куда-то забраться, залезть, чтобы получить уникальный кадр, поэтому каждая фотография имеет свою историю. Никакая из этих фотографий не далась легко. У каждой были свои последствия: и позитивные, и негативные, — рассказал журналисту НГС Вадим Махоров.

Вадим Махоров — участник многочисленных выставок в России и за рубежом, обладатель нескольких золотых медалей фотоконкурса Trierenberg Super Circuit

Вадим Махоров — участник многочисленных выставок в России и за рубежом, обладатель нескольких золотых медалей фотоконкурса Trierenberg Super Circuit

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В списке знаковых объектов, которые с высоты снял Вадим Махоров, — звезда главного корпуса МГУ, пирамида Хеопса, Кельнский собор, Шанхайская башня, Лувр, Колизей, Южная башня в Сеуле, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, небоскрёбы Нью-Йорка и так далее.

На выставке есть кадры из путешествий Вадима

На выставке есть кадры из путешествий Вадима

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Сам Вадим относит к уникальным моментам, которые ему удалось заснять, посадку самолета на байкальский лед.

В 59 работ вошли и коммерческие, и творческие съёмки на заводах и других предприятиях

В 59 работ вошли и коммерческие, и творческие съёмки на заводах и других предприятиях

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— Фотографии Вадима Махорова, позволяющие взглянуть на мир с высоты, пожалуй, неслучайно появились в творческой биографии человека из Новосибирска. Город, родившийся у моста через великую реку, был и остается транзитным пунктом, центром пространства, из которого мысль свободно летит во все концы и которое каждый раз надо покорять заново, — прокомментировала выставку журналисту НГС программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

По ее словам, на выставке в Белой галерее представлены снимки уникальных культурных и природных объектов, каждый из которых, прежде чем превратиться в факт искусства, стал для автора поводом для личного восхождения.

Малиновое озеро, где поезд движется прямо по воде

Малиновое озеро, где поезд движется прямо по воде

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— Наверное, в этом открытом, нестандартном, бескомпромиссном взгляде на мир и кроется притягательность фотографий Вадима Махорова. Надеемся, новосибирские зрители по достоинству оценят первую персональную выставку автора в родном городе, — добавила Анна Огородникова.

Однажды Вадим на самолете облетел камчатские вулканы, до которых сложно добраться

Однажды Вадим на самолете облетел камчатские вулканы, до которых сложно добраться

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Руфинг для Вадима — приключение, связанное с планированием восхождения

Руфинг для Вадима — приключение, связанное с планированием восхождения

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Вадим постарался уместить на выставке фотографии с разных периодов творчества

Вадим постарался уместить на выставке фотографии с разных периодов творчества

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С 2009 года Вадим начал заниматься экстримом и фотографировать крупные города

С 2009 года Вадим начал заниматься экстримом и фотографировать крупные города

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Выставка откроется 29 декабря в 19:00

Выставка откроется 29 декабря в 19:00

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Ранее мы рассказывали, что новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал атмосферные снимки заброшенной психбольницы.

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