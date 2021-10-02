Новосибирский фотограф сделал атмосферные снимки заброшенной психбольницы
Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял заброшенную психбольницу Алленберг в Калининградской области. Кадры он выложил на своей странице в Instagram.
Вадим Махоров рассказал журналисту НГС, что был в Калининградской области в сентябре в рамках тура для медиа от одного из сервисов путешествий:
— Мы вечером по пути заехали в Знаменск — бывший Велау — и там было это атмосферное место. В часе езды от Калининграда. Был туман.
Провинциальная психиатрическая больница Алленберг, по его словам, была крупнейшей в области, и функционировала с 1852 по 1940 год.
— В народе ходило выражение «Он из Алленберга» — имелось ввиду, что у человека есть психические проблемы. В 1945 году здания были переданы Советской армии и переоборудованы в войсковые части. Кирху на территории больницы переделали в штаб и столовую. В 2013 году военные части были расформированы и с тех пор заброшены. Говорят, что на месте можно встретить номинального охранника, но я его не видел. Скорее всего, в будущем здания пойдут под снос, так как их сохранность никак не поддерживается, — пояснил Вадим Махоров.
Ранее мы рассказывали, что новосибирский фотограф Вадим Махоров снял еще одно заброшенное место — аэродром Люфтваффе.