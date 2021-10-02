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Новосибирский фотограф сделал атмосферные снимки заброшенной психбольницы

Вадим Махоров считает, что это здание скоро снесут

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Больница находится в часе езды от Калининграда

Больница находится в часе езды от Калининграда

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Новосибирский фотограф сделал атмосферные снимки заброшенной психбольницы

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял заброшенную психбольницу Алленберг в Калининградской области. Кадры он выложил на своей странице в Instagram.

Вадим Махоров рассказал журналисту НГС, что был в Калининградской области в сентябре в рамках тура для медиа от одного из сервисов путешествий:

— Мы вечером по пути заехали в Знаменск — бывший Велау — и там было это атмосферное место. В часе езды от Калининграда. Был туман.

Вадим Махоров говорит, что там можно встретить охранника, но он его не видел

Вадим Махоров говорит, что там можно встретить охранника, но он его не видел

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Провинциальная психиатрическая больница Алленберг, по его словам, была крупнейшей в области, и функционировала с 1852 по 1940 год.

— В народе ходило выражение «Он из Алленберга» — имелось ввиду, что у человека есть психические проблемы. В 1945 году здания были переданы Советской армии и переоборудованы в войсковые части. Кирху на территории больницы переделали в штаб и столовую. В 2013 году военные части были расформированы и с тех пор заброшены. Говорят, что на месте можно встретить номинального охранника, но я его не видел. Скорее всего, в будущем здания пойдут под снос, так как их сохранность никак не поддерживается, — пояснил Вадим Махоров.

Ранее мы рассказывали, что новосибирский фотограф Вадим Махоров снял еще одно заброшенное место — аэродром Люфтваффе.

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Вадим МахоровКалининградфотограф
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