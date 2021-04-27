Новосибирский фотограф показал кадры с касланием оленей на Ямале — эти снимки завораживают

Новосибирский фотограф снял каслание оленей на Ямале
Новосибирский фотограф Вадим Махоров показал снимки со стадом оленей, с которыми кочуют ненцы, коренные жители Ямала. Кадры он выложил на своей странице в Instagram.
Вадим Махоров рассказал НГС, что ездил на Ямал в середине апреля по приглашению «Газпромнефть-Ямал». Ненцы как раз живут недалеко от Новопортовского месторождения.
— Мне было интересно, как им теперь живется, когда по тундре пущены нефтепроводы. Олени быстро выедают ягель на одном месте и постоянно движутся в поисках корма. Отсюда и термин «каслание» — когда ненцы кочуют за стадом. Тундровики всегда живут будто «на чемоданах», — написал фотограф у себя на странице.
Вадим Махоров часто путешествует и выкладывает фотографии из разных мест России. Например, этим летом он был на Камчатке и опубликовал эффектные снимки, где две девушки позируют в купальниках на застывшей черной лаве у вулкана Толбачик.
А в январе того года фотограф опубликовал небольшой фильм о Камчатке.