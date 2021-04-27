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Новосибирский фотограф показал кадры с касланием оленей на Ямале — эти снимки завораживают

Ненцы кочуют вместе с животными, которые быстро едят ягель и пробираются сквозь нефтепровод

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Недалеко от чумов, которые посетил Махоров, паслось&nbsp;стадо оленей примерно в <nobr class="_">500 голов</nobr>

Недалеко от чумов, которые посетил Махоров, паслось стадо оленей примерно в 500 голов

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Новосибирский фотограф снял каслание оленей на Ямале

Новосибирский фотограф Вадим Махоров показал снимки со стадом оленей, с которыми кочуют ненцы, коренные жители Ямала. Кадры он выложил на своей странице в Instagram.

Вадим Махоров рассказал НГС, что ездил на Ямал в середине апреля по приглашению «Газпромнефть-Ямал». Ненцы как раз живут недалеко от Новопортовского месторождения.

— Мне было интересно, как им теперь живется, когда по тундре пущены нефтепроводы. Олени быстро выедают ягель на одном месте и постоянно движутся в поисках корма. Отсюда и термин «каслание» — когда ненцы кочуют за стадом. Тундровики всегда живут будто «на чемоданах», — написал фотограф у себя на странице.

Жители тундры почти никогда не строят капитальное жилье и загоны для оленей из-за кочевого образа жизни&nbsp;

Жители тундры почти никогда не строят капитальное жилье и загоны для оленей из-за кочевого образа жизни 

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Олени постоянно движутся в поисках корма

Олени постоянно движутся в поисках корма

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«Местные говорят, что сейчас каслают всё меньше, потому что появились снегоходы. На них проще следить за стадом, чем передвигаться со всем нажитым добром»,&nbsp;— пишет Вадим Махоров у себя на странице

«Местные говорят, что сейчас каслают всё меньше, потому что появились снегоходы. На них проще следить за стадом, чем передвигаться со всем нажитым добром», — пишет Вадим Махоров у себя на странице

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Иногда стадо приходится перегонять через нефтепроводы. Нефтяники строят специальные переходы для животных в местах, которые согласовывают с местными жителями

Иногда стадо приходится перегонять через нефтепроводы. Нефтяники строят специальные переходы для животных в местах, которые согласовывают с местными жителями

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Так выглядит подобный переход&nbsp;

Так выглядит подобный переход 

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Вадим Махоров часто путешествует и выкладывает фотографии из разных мест России. Например, этим летом он был на Камчатке и опубликовал эффектные снимки, где две девушки позируют в купальниках на застывшей черной лаве у вулкана Толбачик.

А в январе того года фотограф опубликовал небольшой фильм о Камчатке.

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