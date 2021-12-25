«Высокая нагрузка»: люди выстроились в длинные очереди в новосибирских магазинах

В Новосибирске сегодня вечером, 25 декабря, собрались большие очереди в торговом центре «Мега». Их заметили в «Ашане» и на фуд-корте.
— В выходные всегда достаточно высокая нагрузка. Сейчас мы мобилизовали сектор касс, открыли 16 новых для самообслуживания. Люди проходят достаточно быстро, в течение 10 минут. Сейчас мы стараемся минимизировать очереди. Не обслуживаем людей без масок, также нанесена разметка, чтобы соблюдалась социальная дистанция, — рассказал НГС Александр Чиркунов, директор новосибирского филиала сети «Ашан».
Он добавил, что меньше всего очередей в магазине сразу после открытия, в 08:00, а также после
Накануне очереди заметили на Почте России. Их объяснили распродажами и приближающимся Новым годом. Из-за них число отправлений в декабре существенно выросло.