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«Высокая нагрузка»: люди выстроились в длинные очереди в новосибирских магазинах

Чтобы снизить нагрузку, в «Ашане» поставили новые кассы

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В магазине говорят, что сделать покупку можно за 10 минут

В магазине говорят, что сделать покупку можно за 10 минут

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В Новосибирске сегодня вечером, 25 декабря, собрались большие очереди в торговом центре «Мега». Их заметили в «Ашане» и на фуд-корте.

Рано утром и поздно вечером очередей почти нет

Рано утром и поздно вечером очередей почти нет

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— В выходные всегда достаточно высокая нагрузка. Сейчас мы мобилизовали сектор касс, открыли 16 новых для самообслуживания. Люди проходят достаточно быстро, в течение 10 минут. Сейчас мы стараемся минимизировать очереди. Не обслуживаем людей без масок, также нанесена разметка, чтобы соблюдалась социальная дистанция, — рассказал НГС Александр Чиркунов, директор новосибирского филиала сети «Ашан».

Он добавил, что меньше всего очередей в магазине сразу после открытия, в 08:00, а также после 21:00–22:00.

Очереди также заметны на фуд-корте

Очереди также заметны на фуд-корте

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Накануне очереди заметили на Почте России. Их объяснили распродажами и приближающимся Новым годом. Из-за них число отправлений в декабре существенно выросло.

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