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Тема дняНовосибирец за месяц попал в два ковидария
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В Новосибирске поставили елку на дно бассейна — видео, на котором под водой открывают шампанское

Дерево, по словам организаторов, никому не мешает и придает антураж

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Елка стоит в бассейне с <nobr class="_">18 декабря</nobr>

Елка стоит в бассейне с 18 декабря

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На дно бассейна «Спартак» в Новосибирске установили новогоднюю елку. Она будет находиться там месяц.

— Такое мероприятие проводится ежегодно. Раньше мы ставили елочки в карьерах под лед, а сейчас ставим в бассейне. Дальше по программе Дед Мороз, Снегурочка, шампанское под водой, — рассказал НГС директор центра «Акваланг» Виктор Мишарин.

К искусственной елке крепят утяжелители, чтобы она могла стоять под водой. Ее высота не превышает 1 метра.

— Она в течение месяца будет стоять, это традиция бассейна «Спартак». Елка никому не мешает и придает антураж, — добавил Виктор Мишарин.

Установкой занимались несколько человек

Установкой занимались несколько человек

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Ранее в Новосибирске установили живую 20-метровую ель в торговом центре «Эдем» в Советском районе. Некоторые горожане возмутились, что для украшения дерево пришлось срубить. Посмотрите, как дерево выглядит сейчас.

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Новый годбассейнелка
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