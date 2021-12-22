В Новосибирске поставили елку на дно бассейна — видео, на котором под водой открывают шампанское

На дно бассейна «Спартак» в Новосибирске установили новогоднюю елку. Она будет находиться там месяц.
— Такое мероприятие проводится ежегодно. Раньше мы ставили елочки в карьерах под лед, а сейчас ставим в бассейне. Дальше по программе Дед Мороз, Снегурочка, шампанское под водой, — рассказал НГС директор центра «Акваланг» Виктор Мишарин.
К искусственной елке крепят утяжелители, чтобы она могла стоять под водой. Ее высота не превышает
— Она в течение месяца будет стоять, это традиция бассейна «Спартак». Елка никому не мешает и придает антураж, — добавил Виктор Мишарин.
Ранее в Новосибирске установили живую 20-метровую ель в торговом центре «Эдем» в Советском районе. Некоторые горожане возмутились, что для украшения дерево пришлось срубить. Посмотрите, как дерево выглядит сейчас.