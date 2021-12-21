В Новосибирске неизвестные разрушили крепость с пушками и горкой в снежном городке

В Новосибирске в Академгородке вечером 20 декабря неизвестные сломали снежную скульптуру, которую сделали курсанты Новосибирского военного училища. Военнослужащие училища в тот же вечер восстановили одну из основных фигур снежного городка на Иванова.

— Всю эту неделю десятки курсантов из НВВКУ делали классный детский городок на Иванова, но ночью кто-то взял и полностью разрушил самую большую и классную скульптуру в виде крепости с пушками и горкой, — поделился Александр Сырков в соцсетях.

В комментариях группы «Сообщество Академгородка» местные жители сообщили, что такое случается не в первый раз.