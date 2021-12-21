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В Новосибирске неизвестные разрушили крепость с пушками и горкой в снежном городке

Фигуру в тот же вечер восстановили курсанты военного училища

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Главную фигуру начали восстанавливать <nobr class="_">20 декабря</nobr>

Главную фигуру начали восстанавливать 20 декабря

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В Новосибирске в Академгородке вечером 20 декабря неизвестные сломали снежную скульптуру, которую сделали курсанты Новосибирского военного училища. Военнослужащие училища в тот же вечер восстановили одну из основных фигур снежного городка на Иванова.

— Всю эту неделю десятки курсантов из НВВКУ делали классный детский городок на Иванова, но ночью кто-то взял и полностью разрушил самую большую и классную скульптуру в виде крепости с пушками и горкой, — поделился Александр Сырков в соцсетях.

В комментариях группы «Сообщество Академгородка» местные жители сообщили, что такое случается не в первый раз.

— Курсанты Новосибирского ВВКУ восстановили разрушенные негодяями новогодние фигуры, думаю, большинство граждан Советского района им благодарны за их труд и созданное ими праздничное настроение. Работы по усовершенствованию аллеи из снежных фигур продолжаются, — рассказал Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС по Советскому району.

Курсанты военного училища уже несколько лет создают снежный городок в Академгородке.

— У военнослужащих Новосибирского высшего военного командного училища сформировалась добрая традиция в преддверии Нового года украшать улицу Иванова, на которой располагается училище, снежными фигурами. В свободное от занятий и службы время военнослужащие училища построили целый комплекс фигур, — сообщили на сайте НВВКУ.

Крепость — одна из готовых фигур

Крепость — одна из готовых фигур

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Как рассказал местный житель Александр Сырков, горку уже восстановили, а рядом с городком ходят двое дежурных.

— Ребята очень сильно постарались в этом году. Видел даже, что сейчас двое дежурных ходят вдоль скульптур. Это дорога к детскому саду, кстати, поэтому дети очень рады, — рассказал Александр.

Помимо крепости, в снежном городке еще много фигур. Например, Гринч, который не любит Рождество

Помимо крепости, в снежном городке еще много фигур. Например, Гринч, который не любит Рождество

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Снежный городок еще не до конца готов

Снежный городок еще не до конца готов

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Новосибирцы активно готовятся к Новому году и создают себе и соседям праздничное настроение. Во дворах появляются снежные фигуры: снеговики, тигры и другие. Мы заглянули вместе с нашими читателями во дворы и полюбовались снежными творениями.

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