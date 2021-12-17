Резидент «Сколково» расставил на площади Ленина цветные контейнеры

На улицах Новосибирска появились контейнеры для сбора перерабатываемого мусора. Их установила компания Polyteam («ПолиТим»), которая в этом году стала резидентом фонда «Сколково».
Крупные желтые контейнеры на колесиках установлены на площади Ленина, рядом с выходами из метро. В них можно оставить любые перерабатываемые отходы: стекло, бумагу, пластик и металл. На сайте компании есть информация еще о трех типах специализированных контейнеров (синий — для бумаги, зеленый — для стекла и оранжевый — для металла). Такие установлены возле катка.
Как сообщили в компании «ПолиТим», проект реализуется совместно с МУП «СпецАвтоХозяйство», которое отвечает за переработку собранного мусора. Первые контейнеры из полиэтилена установлены сегодня, 17 декабря, в районе площади Ленина. Всего планируется установить 30 контейнеров в местах наибольшего скопления людей.
ООО «ПолиТим» зарегистрировано в 2012 году в Новосибирске, занимается производством пластиковых изделий (преимущественно емкости разного размера и формы) и сопутствующих запасных частей из полимерных материалов. В 2021 году «ПолиТим» стал резидентом фонда «Сколково». По данным «Контур. Фокус», компания получила в прошлом году выручку в размере 86,4 млн рублей, сумев заработать 1 млн рублей чистой прибыли.
По данным «Контур.Фокус», предприятие принадлежит пяти предпринимателям, самые крупные доли (33,3%) находятся у Сергея Тимощенко и Александра Рубинова (директор предприятия). У обоих помимо «ПолиТима» есть бизнесы связанные с производством пластмассовых изделий. Александр Рубинов так же является совладельцем компании, которая управляет отелем «Экспоцентра».
Рост объемов пластикового мусора заботит предпринимателей самых разных сфер деятельности. Так компания «НеоПак» не только производит пластиковую упаковку, но и занимается ее частичной переработкой. Так совладельцы универмага LUKSE решили запустить проект доставки готовой еды, а котором не будет одноразовой посуды в принципе.