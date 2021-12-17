Резидент «Сколково» расставил на площади Ленина цветные контейнеры

На улицах Новосибирска появились контейнеры для сбора перерабатываемого мусора. Их установила компания Polyteam («ПолиТим»), которая в этом году стала резидентом фонда «Сколково».



Крупные желтые контейнеры на колесиках установлены на площади Ленина, рядом с выходами из метро. В них можно оставить любые перерабатываемые отходы: стекло, бумагу, пластик и металл. На сайте компании есть информация еще о трех типах специализированных контейнеров (синий — для бумаги, зеленый — для стекла и оранжевый — для металла). Такие установлены возле катка.