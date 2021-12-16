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В Новосибирске сделают четыре купели на Крещение — публикуем карту их расположения

Сегодня озвучены предварительные места

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По предварительной информации, купели установят в четырех районах города — Заельцовском, Ленинском, Октябрьском и Советском

По предварительной информации, купели установят в четырех районах города — Заельцовском, Ленинском, Октябрьском и Советском

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В Новосибирске назвали предварительный список купелей на Крещение. В этом году их будет четыре.

— Начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко напомнил организаторам, что в городе и области по-прежнему действуют антиковидные ограничения, которые накладывают на организаторов купелей дополнительные организационные требования (по соблюдению дистанции, наличию масок и так далее), — говорится в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

По предварительной информации, купели установят в четырех районах города — Заельцовском, Ленинском, Октябрьском и Советском.


— Служба МАСС напоминает, что в целях безопасности проведения религиозного праздника рекомендуется проводить обряд только в официально разрешенных местах. Самовольная организация прорубей в других местах запрещена, — добавили спасатели.

Вы можете посмотреть купели на нашей интерактивной карте.

В прошлом году в Новосибирске на Крещение сделали только две купели. Как религиозный праздник проходил в январе — вы можете посмотреть здесь.

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Крещениекупели
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