В Новосибирске сделают четыре купели на Крещение — публикуем карту их расположения

В Новосибирске назвали предварительный список купелей на Крещение. В этом году их будет четыре.
— Начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска Сергей Куценко напомнил организаторам, что в городе и области по-прежнему действуют антиковидные ограничения, которые накладывают на организаторов купелей дополнительные организационные требования (по соблюдению дистанции, наличию масок и так далее), — говорится в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
По предварительной информации, купели установят в четырех районах города — Заельцовском, Ленинском, Октябрьском и Советском.
— Служба МАСС напоминает, что в целях безопасности проведения религиозного праздника рекомендуется проводить обряд только в официально разрешенных местах. Самовольная организация прорубей в других местах запрещена, — добавили спасатели.
Вы можете посмотреть купели на нашей интерактивной карте.
В прошлом году в Новосибирске на Крещение сделали только две купели. Как религиозный праздник проходил в январе — вы можете посмотреть здесь.