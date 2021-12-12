В Новосибирске пропали два школьника — дети не вернулись домой с прогулки

В субботу, 11 декабря, в Новосибирске пропали два школьника. Одному из них 11 лет, второму — 9. Ребят ищут в Кировском районе.



— Самолетов Артем нам известен — мы уже занимались его поиском. И не только мы, но и другие поисковые отряды нашего города. К сожалению, мальчик бегунок, и периодически вместе с ним убегает кто-то из его друзей, одноклассников. В данном случае это Дорохов Николай. Дети не пришли домой ночевать. Были свидетельства, что их видели по месту проживания — на жилмассиве «Белые Росы», на ГУМе. Все эти свидетельства сейчас проверяются, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.