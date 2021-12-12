В Новосибирске пропали два школьника — дети не вернулись домой с прогулки

В субботу, 11 декабря, в Новосибирске пропали два школьника. Одному из них 11 лет, второму — 9. Ребят ищут в Кировском районе.
— Самолетов Артем нам известен — мы уже занимались его поиском. И не только мы, но и другие поисковые отряды нашего города. К сожалению, мальчик бегунок, и периодически вместе с ним убегает кто-то из его друзей, одноклассников. В данном случае это Дорохов Николай. Дети не пришли домой ночевать. Были свидетельства, что их видели по месту проживания — на жилмассиве «Белые Росы», на ГУМе. Все эти свидетельства сейчас проверяются, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Она добавила, что так как на улице достаточно холодная погода и нет условий для того, чтобы дети в таком возрасте самостоятельно где-то ночевали, задача волонтеров — найти их и вернуть домой.
Приметы Артем Самолетова: рост 134 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, черные синтепоновые штаны, черные ботинки со шнурками, серая шапка.
Приметы Николая Дорохова: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Одежда: коричневая куртка с капюшоном, черные синтепоновые штаны, черная шапка.
Если вам известно, где находятся пропавшие школьники, то сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.
О пропаже одного из школьников вместе с другим мальчиком НГС писал еще 19 октября. Тогда школьники ушли из дома и не вернулись. После того как мальчики нашлись, на их родителей завели дело. Затем мальчик убегал из дома 25 октября.