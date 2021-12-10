Цирк шапито выплатит новосибирской зоозащитнице 124 тысячи рублей — она переведет их в центр реабилитации животных

Суд начался в конце 2019 года, сначала «Золотой дракон» требовал возместить 100 тысяч рублей, а после изменил требования — стал настаивать на том, чтобы девушка удалила из своего аккаунта в Instagram оскорбляющие их фразы и написала опровержение.



Новосибирский арбитраж 23 июня 2020 года вынес решение в пользу зоозащитницы Елизаветы Бражник, с которой судился новосибирский цирк шапито «Золотой дракон». После этого «Золотой дракон» несколько раз подавал на апелляции, но Седьмой арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставили первое решение без изменений.

Заседание о взыскании средств, которые были потрачены на юридические услуги, состоялось 8 декабря. Интересы Елизаветы представляли Кирилл Кузнецов, ЮА ЭКВИ и Иван Можаев.

— Я не жалею, что негативно высказалась про цирк шапито, несмотря на то что он подал на меня в суд. Благодаря работе профессиональных юристов, которые представляли мои интересы, цирк проиграл, а я выиграла. Я очень благодарна Кириллу Кузнецову и ЭКВИ. А вообще, так должно быть всегда. Цирки должны проигрывать и исчезать, потому что это издевательство над животными. Я и ЭКВИ решили все гонорары по этому делу направить в Калужский центр реабилитации диких животных «Феникс», там живут дикие животные, в том числе те, кто пострадал, работая в цирке или контактных зоопарках. Более того, мы просили напрямую взыскать сумму издержек в пользу фонда, однако суд почему-то решил, что взыщет в мою пользу. Что ж, буду ждать переводов от цирка и сразу же отправлю их в калужский фонд. Нам цирковых денег не надо, — прокомментировала Елизавета.

