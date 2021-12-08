Каковы последствия затопления кипятком Шевченковского жилмассива? Показываем в 6 фото

7 декабря на улице Лескова случилось невиданное ранее по масштабам затопление горячей водой из-за повреждения магистрали трубопровода у дома на Бориса Богаткова, 122. Из-за этого на полдня отключили отопление в 11 домах. НГС вел онлайн-трансляцию с места событий. Показываем, что сегодня творилось на этом участке.
Утром 8 декабря сотрудник культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» рассказал, что добраться до работы ему удалось не без труда из-за наледи на проезжей части. Неподалеку в котловане образовалось озеро с коркой льда в 1–1,5 см.
7 декабря из-за коммунальной аварии водой залило дорожное кольцо в Калининском районе. Родники и Снегири остались без горячей и холодной воды.