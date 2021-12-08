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Каковы последствия затопления кипятком Шевченковского жилмассива? Показываем в 6 фото

Многие ожидали ужасный гололед на улице Лескова, однако вода ушла в сторону «Сибирь-Хоккайдо»

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Ремонтные работы завершены: сотрудники СГК закапывают участок магистрали, где меняли трубу

Ремонтные работы завершены: сотрудники СГК закапывают участок магистрали, где меняли трубу

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7 декабря на улице Лескова случилось невиданное ранее по масштабам затопление горячей водой из-за повреждения магистрали трубопровода у дома на Бориса Богаткова, 122. Из-за этого на полдня отключили отопление в 11 домах. НГС вел онлайн-трансляцию с места событий. Показываем, что сегодня творилось на этом участке.

Повреждение трубопровода на улице Бориса Богаткова произошло на участке, проложенном 55 лет назад

Повреждение трубопровода на улице Бориса Богаткова произошло на участке, проложенном 55 лет назад

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Благоустройство обещают провести после устранения всех дефектов

Благоустройство обещают провести после устранения всех дефектов

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Из-за ЧП СГК временно снизила температуру подачи воды с 85 до 40 градусов Цельсия

Из-за ЧП СГК временно снизила температуру подачи воды с 85 до 40 градусов Цельсия

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Из-за неровности рельефа практически вся вода с улицы Лескова ушла к «Сибирь-Хоккайдо», поэтому улица Лескова, которую накануне пересекали через самодельные мостики, сегодня ничем не отличается от других городских улиц

Из-за неровности рельефа практически вся вода с улицы Лескова ушла к «Сибирь-Хоккайдо», поэтому улица Лескова, которую накануне пересекали через самодельные мостики, сегодня ничем не отличается от других городских улиц

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Утром 8 декабря сотрудник культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» рассказал, что добраться до работы ему удалось не без труда из-за наледи на проезжей части. Неподалеку в котловане образовалось озеро с коркой льда в 1–1,5 см.

Ремонтные работы на магистрали завершились 8 декабря в 04:00. К обеду траншею, где меняли поврежденный участок трубопровода, еще не закопали. К слову, эту магистраль проложили еще в 1966 году

Ремонтные работы на магистрали завершились 8 декабря в 04:00. К обеду траншею, где меняли поврежденный участок трубопровода, еще не закопали. К слову, эту магистраль проложили еще в 1966 году

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7 декабря из-за коммунальной аварии водой залило дорожное кольцо в Калининском районе. Родники и Снегири остались без горячей и холодной воды.

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