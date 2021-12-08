Каковы последствия затопления кипятком Шевченковского жилмассива? Показываем в 6 фото

7 декабря на улице Лескова случилось невиданное ранее по масштабам затопление горячей водой из-за повреждения магистрали трубопровода у дома на Бориса Богаткова, 122. Из-за этого на полдня отключили отопление в 11 домах. НГС вел онлайн-трансляцию с места событий. Показываем, что сегодня творилось на этом участке.