Конкурсного управляющего «Новомарусино» дисквалифицировали. Что это значит для дольщиков?

2 декабря Арбитражным судом Кемеровской области конкурсного управляющего Александра Чернуся дисквалифицировали на полгода, то есть лишили права быть арбитражным управляющим.
Поводом для этого послужили неоднократные нарушения очередности требований кредиторов и небольшие технические ошибки, следует из карточки дела.
Нарушения, которые установлены судом не имеют отношения к банкротству ООО «Доступное жилье Новосибирск» (застройщик Новомарусино), однако дисквалификация означает полный запрет на профессиональную деятельность.
Сам Александр Чернусь подтвердил корреспонденту НГС эту информацию, заявив, что попытка обжалования дисквалификации не удалась, поэтому решение вступило в законную силу. От более развернутого комментария он отказался. Теперь Чернусю через полгода предстоит пересдача экзамена на арбитражного управляющего и уплата членских взносов в СРО (саморегулируемую организацию, в которых состоят все управляющие, взносы составляют от 200 тысяч рублей и более).
— Что касается судьбы юридических лиц, банкротством которых занимался отстранённый управляющий, им предстоит выбирать нового на общем собрании кредиторов. Если такое решение не будет принято, суд обратится в любое СРО по собственному усмотрению для назначения нового конкурсного управляющего, — сообщил НГС один из арбитражных управляющих, пожелавший сохранить анонимность.
Одна из дольщиц Новомарусино Татьяна Жук сказала НГС, что общее собрание кредиторов к 6 декабря не назначалось.
Александр Чернусь был конкурсным управляющим ООО «Доступное жилье Новосибирск», Компания начала строительство ЖК «Новомарусино» в 2012 году, в 2014-м застройщик сдал дома первой очереди. Информация о задержке строительства домов в «Новомарусино» появилась в 2017 году. Тогда дольщики рассказали, что за два года на месте не выполнили существенных работ. Один из дольщиков этих домов — мэрия Новосибирска, которая купила 93 квартиры. Они обошлись бюджету в 200 миллионов рублей. Всего дольщиков около 600. В мае Минстрой потребовал прекратить продажу квартир в «Новомарусино». Дольщики жилого комплекса неоднократно выходили на пикеты и голодовки.
При этом чиновники мэрии, заключившие контракт с «ДЖН», попали под уголовное дело. Директора фирмы Вадима Варвянского заключили в СИЗО, его подозревают в растрате средств дольщиков.
Этой весной на аукцион выставили долги четырех компаний перед ООО «ДЖН». Общая сумма их задолженности превышает полмиллиарда рублей.
Летом 2021 издание «Прецедент» сообщало, что «Фондом защиты прав граждан участников долевого строительства» принято решение о компенсационных выплатах обманутым дольщикам дома № 1 и №5 в Новомарусино. Инвесторы остальных домов пытаются перейти в жилищно-строительные кооперативы, на момент публикации этого материала процедуры не завершены.