На Мочищенском шоссе заметили самолет Як-40 — мы выяснили, куда и зачем его везли

— Ту-134 мы повезем ближе к лету, потому что он больше, надо будет проработать логистику, как его доставить. Установка тоже, скорее всего, будет летом, — рассказал Владимир Курдюмов. — Это будет совершенно новый павильон: там будет и ракетостроение, и самолетостроение, попробуем космос каким-то образом показать.



Павильон общей площадью в 1000 кв. м готовят к открытию в конце следующего года: к этому моменту предстоит восстановить экспонаты. Тогда же и на такой же площади в «Галерее времени» планируют открыть и музей ХК «Сибирь» — клуб в 2022 году отметит 60-летие .

— Мы со всеми согласовали — с губернатором, мэром, ЛДС «Сибирь», с хоккейной командой, — переговорили с фанатами, с представителями старшего поколения хоккеистов, кто играл первые сезоны, и один павильон мы выделим под музей хоккейного клуба «Сибирь». Сегодня музея у них нет, он был в разных небольших локациях, а мы выделяем тысячу квадратов, — сказал Владимир Курдюмов.



Музей ретротехники «Галерея времени» открыли осенью 2020 года — здесь представлены десятки восстановленных автомобилей разных эпох и другой ретротехники. НГС в числе первых побывал на новой музейной площадке — мы рассказывали о ней в большом фоторепортаже.

