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На Мочищенском шоссе заметили самолет Як-40 — мы выяснили, куда и зачем его везли

Самолет станет частью экспозиции в новом выставочном павильоне музея ретро-техники

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Самолет вечером 3 декабря привезли на территорию музея

Самолет вечером 3 декабря привезли на территорию музея

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Вечером 3 декабря на Мочищенском шоссе очевидцы заметили самолет Як-40, который привезли в Музей СССР — видео разошлось по соцсетям.

Самолет на шоссе сняли очевидцы

Самолет на шоссе сняли очевидцы

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Как рассказал журналисту НГС владелец и директор музея Владимир Курдюмов, самолет станет частью экспозиции нового выставочного павильона площадки «Галерея времени», который сейчас готовят. Для него уже приобрели вертолет Ми-8, самолет К-29 1938 года и два гражданских самолета: Як-40 и Ту-134. По словам Владимира Курдюмова, самолеты на «хороших условиях для музея» им продали в корпорации «Сухой» (включает в себя новосибирский завод им. Чкалова и исследовательский институт). Стоимость самолетов он не уточнил.

Самолет приобрели у корпорации «Сухой»: она дала скидку музею

Самолет приобрели у корпорации «Сухой»: она дала скидку музею

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Ранее в числе будущих экспонатов нового павильона появился вертолет Ми-8

Ранее в числе будущих экспонатов нового павильона появился вертолет Ми-8

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Самолет К-29, выпущенный в 1938 году, ждет реставрации

Самолет К-29, выпущенный в 1938 году, ждет реставрации

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— Ту-134 мы повезем ближе к лету, потому что он больше, надо будет проработать логистику, как его доставить. Установка тоже, скорее всего, будет летом, — рассказал Владимир Курдюмов. — Это будет совершенно новый павильон: там будет и ракетостроение, и самолетостроение, попробуем космос каким-то образом показать.

Павильон общей площадью в 1000 кв. м готовят к открытию в конце следующего года: к этому моменту предстоит восстановить экспонаты. Тогда же и на такой же площади в «Галерее времени» планируют открыть и музей ХК «Сибирь» — клуб в 2022 году отметит 60-летие.

— Мы со всеми согласовали — с губернатором, мэром, ЛДС «Сибирь», с хоккейной командой, — переговорили с фанатами, с представителями старшего поколения хоккеистов, кто играл первые сезоны, и один павильон мы выделим под музей хоккейного клуба «Сибирь». Сегодня музея у них нет, он был в разных небольших локациях, а мы выделяем тысячу квадратов, — сказал Владимир Курдюмов.

Музей ретротехники «Галерея времени» открыли осенью 2020 года — здесь представлены десятки восстановленных автомобилей разных эпох и другой ретротехники. НГС в числе первых побывал на новой музейной площадке — мы рассказывали о ней в большом фоторепортаже.

Владимир Курдюмов, помимо музея, владеет компанией «Чистый город» (она ведет деятельность в области права) и двумя компаниями, которые занимаются арендой и управлением недвижимостью: «Владо» и «Гранд-Модуль». Также предприниматель занимается ремонтом автомобилей и руководит клубом «Ретротехника». Кроме того, ему принадлежит медицинский центр «Древо жизни».

В октябре в сквере возле НГТУ установили бомбардировщик Су-24 — его тоже везли к месту установки ночью.

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Мочищенское шоссесамолетЯк-40Музей СССР
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