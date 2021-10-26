Фотофакт. Бомбардировщик Су-24, который ночью везли по Новосибирску, установили в сквере

В Новосибирске открыли сквер Авиастроителей с бомбардировщиком Су-24
Легендарный истребитель-бомбардировщик Су-24, который специально перевезли ночью с завода Чкалова на территорию НГТУ НЭТИ, установили на постамент в сквере Авиастроителей.
Длина самолета — около 22 метров, вес — 22 тонны. В его создании участвовали выпускники НГТУ НЭТИ разных лет — в 1960–80-е годы.
На открытии были выпускники вуза, представители завода.
СУ-24 производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах — всего было выпущено 1400 машин, на вооружении ВКС РФ до сих пор стоит более 150 модернизированных самолетов этого типа, еще около 100 самолетов — в армиях зарубежных стран.
Самолеты этого типа активно применялись на афганской войне, в чеченских кампаниях, военных операциях ВКС РФ в Сирии и во многих других международных конфликтах.
Ранее мы показывали, как бомбардировщик Су-24 привезли на территорию НГТУ ночью.