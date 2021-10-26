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Фотофакт. Бомбардировщик Су-24, который ночью везли по Новосибирску, установили в сквере

Его доставили с завода Чкалова на территорию НГТУ

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Реактивный фронтовой бомбардировщик Су-24 установлен на постаменте между 1 и 3 корпусами НГТУ

Реактивный фронтовой бомбардировщик Су-24 установлен на постаменте между 1 и 3 корпусами НГТУ

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В Новосибирске открыли сквер Авиастроителей с бомбардировщиком Су-24

Легендарный истребитель-бомбардировщик Су-24, который специально перевезли ночью с завода Чкалова на территорию НГТУ НЭТИ, установили на постамент в сквере Авиастроителей.

Длина самолета — около 22 метров, вес — 22 тонны. В его создании участвовали выпускники НГТУ НЭТИ разных лет — в 1960–80-е годы.

Су-24 производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах

Су-24 производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах

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На открытии были выпускники вуза, представители завода.

Самолет, а также все работы по его транспортировке с территории завода Чкалова, сооружение постамента и работы по установке боевой машины — это подарок выпускников НЭТИ-НГТУ к 70-летию вуза

Самолет, а также все работы по его транспортировке с территории завода Чкалова, сооружение постамента и работы по установке боевой машины — это подарок выпускников НЭТИ-НГТУ к 70-летию вуза

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СУ-24 производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах — всего было выпущено 1400 машин, на вооружении ВКС РФ до сих пор стоит более 150 модернизированных самолетов этого типа, еще около 100 самолетов — в армиях зарубежных стран.

Для перевозки самолета выделили специальный трейлер

Для перевозки самолета выделили специальный трейлер

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Самолеты этого типа активно применялись на афганской войне, в чеченских кампаниях, военных операциях ВКС РФ в Сирии и во многих других международных конфликтах.

Самолет перевозили без крыльев, собирать его начали 19 октября

Самолет перевозили без крыльев, собирать его начали 19 октября

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НГТУСу-24завод Чкаловасквер Авиастроителей
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