Несколько жилмассивов замерзают из-за разрыва на теплотрассе. Когда обещают восстановить теплоснабжение

Сегодня мы сообщали, что прошедшую ночь, на 2 декабря, жители нескольких жилмассивов на левом берегу Новосибирска провели без отопления и горячей воды. Виной стала авария на теплотрассе на улице Троллейной. От этой теплосети запитаны несколько жилмассивов, часть которых как раз попала под снижение параметров: Расточка, Чемской, Затулинский и Бугринская Роща.
— В настоящее время идет настройка параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде домов после устранения дефекта на трубопроводе по улице Троллейной. Наши специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы в течение ближайших 2–3 часов (20:00–21:00. — Прим. ред.) наладить параметры во всех домах. Отключений теплоснабжения нет. Снижены параметры, — сообщила главный специалист управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК Ольга Алексеева.
Также от проблем с теплоснабжением страдают жители улицы Зорге.
— На Зорге, 60 второй день нет горячей воды. Обещали сегодня в 14:00 дать, но всё стоит разрыто. Ни одного человека нет на месте, всё парит. Раскопали еще вчера. Я вчера и сегодня весь день туда-сюда катаюсь, ни одного человека не видел. И воду так и не дали. Опять в ночь горячей воды не будет. И завтра ее не будет, — говорит наш читатель.
В СГК пояснили, что отсутствие рабочих на месте не означает, что работы не идут.
— Если рабочих не видно, это не значит, что сотрудники не работают. Возможно, в тепловой камере идут работы, возможно, настройка в ЦТП и так далее. Горячую воду по Зорге уже начали подавать в дома жителей. В ближайший час она появится у всех.
Новосибирцы, попавшие под отключение и снижение параметров, рассказали, как пережили прошедшую ночь.