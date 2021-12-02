Несколько жилмассивов замерзают из-за разрыва на теплотрассе. Когда обещают восстановить теплоснабжение

Сегодня мы сообщали, что прошедшую ночь, на 2 декабря, жители нескольких жилмассивов на левом берегу Новосибирска провели без отопления и горячей воды. Виной стала авария на теплотрассе на улице Троллейной. От этой теплосети запитаны несколько жилмассивов, часть которых как раз попала под снижение параметров: Расточка, Чемской, Затулинский и Бугринская Роща.



— В настоящее время идет настройка параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения в ряде домов после устранения дефекта на трубопроводе по улице Троллейной. Наши специалисты прикладывают максимум усилий, чтобы в течение ближайших 2–3 часов (20:00–21:00. — Прим. ред.) наладить параметры во всех домах. Отключений теплоснабжения нет. Снижены параметры, — сообщила главный специалист управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала СГК Ольга Алексеева.