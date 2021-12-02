В Новосибирске прорывает трубы отопления в 4 раза чаще, чем в Красноярске

Аварии на теплотрассах в Новосибирске случаются в 4 раза чаще, чем в Красноярске. Об этом в интервью НГС рассказал гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Герман Мустафин.
— Если сравнивать сопоставимо год к году, то в Красноярске за этот год мы сократили количество аварий на 15% благодаря модернизации, а в Новосибирске аварий стало на 8% больше. В Новосибирске повреждаемость растет, в Красноярске падает — это прямое следствие того, что в Красноярске мы уже два года проводим программу модернизации, — прокомментировал Герман Мустафин.
Гендиректор СГК заявил, что компания сможет заняться масштабной реконструкцией теплосетей, если Новосибирск перейдет в новую ценовую зону — сменится метод расчета тарифа на отопление. Это приведет к прозрачной ежегодной индексации тарифа на размер инфляции +2,9% в год.
Сейчас, по оценке Германа Мустафина, в Новосибирске самый низкий тариф на отопление среди крупнейших городов с численностью населения более 500 тысяч — 1506 рублей за гигакалорию. В Красноярске стоимость отопления — 1865 рублей за гигакалорию.
— Сегодня в Красноярске в сети инвестируется вдвое больше, чем в Новосибирске: за 2021 год 2 миллиарда рублей в Красноярске против 924 миллионов рублей в Новосибирске. Должно быть наоборот: в Новосибирске надо перекладывать больше, — добавил гендиректор СГК.
Износ теплосетей в Новосибирске — более 72%. Три четверти теплосетей имеют возраст более 25 лет. Для примера, в ситуации на улице Шамшиных, когда в яму провалились два автомобиля, лопнувшая труба имела возраст более полувека.
В приоритете в Новосибирске нужно менять около 250 километров теплосетей. Какие улицы и районы города будут ремонтировать в первую очередь — читайте в нашем интервью.