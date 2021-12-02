В Новосибирске прорывает трубы отопления в 4 раза чаще, чем в Красноярске

Аварии на теплотрассах в Новосибирске случаются в 4 раза чаще, чем в Красноярске. Об этом в интервью НГС рассказал гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Герман Мустафин.



— Если сравнивать сопоставимо год к году, то в Красноярске за этот год мы сократили количество аварий на 15% благодаря модернизации, а в Новосибирске аварий стало на 8% больше. В Новосибирске повреждаемость растет, в Красноярске падает — это прямое следствие того, что в Красноярске мы уже два года проводим программу модернизации, — прокомментировал Герман Мустафин.