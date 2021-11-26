Власти Новосибирска объявили дату возвращения троллейбуса № 13 на улицу Писарева

В Новосибирске заканчивается ремонт теплосетей на улице Писарева — работы шли два месяца. После этого по дороге сможет снова ходить популярный троллейбус
По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, дорога на Писарева откроется 27 ноября в субботу с 10 утра. В обед, в 14:00, возобновит движение троллейбус
Улицу перекрыли 24 сентября. Троллейбус не ездил по ней с 16 августа. Он поменял маршрут из-за ремонтных работ. Тогда жители массово жаловали на отсутствие транспорта.
— МУП «Энергия» завершило работы по реконструкции магистральных тепловых сетей на двух участках ул. Писарева. В связи с окончанием работ движение троллейбусного маршрута
На Плехановском жилмассиве четыре месяца из-за ремонта теплотрассы на улице Писарева не ходил троллейбус