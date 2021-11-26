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Власти Новосибирска объявили дату возвращения троллейбуса № 13 на улицу Писарева

На дороге два месяца чинили тепловые сети

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Троллейбус вернется на привычный маршрут уже на выходных

Троллейбус вернется на привычный маршрут уже на выходных

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В Новосибирске заканчивается ремонт теплосетей на улице Писарева — работы шли два месяца. После этого по дороге сможет снова ходить популярный троллейбус № 13.

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, дорога на Писарева откроется 27 ноября в субботу с 10 утра. В обед, в 14:00, возобновит движение троллейбус № 13 «Ул. Учительская» — «М. "Речной вокзал"» по Писарева, Богдана Хмельницкого и Ипподромской.

Улицу перекрыли 24 сентября. Троллейбус не ездил по ней с 16 августа. Он поменял маршрут из-за ремонтных работ. Тогда жители массово жаловали на отсутствие транспорта.

— МУП «Энергия» завершило работы по реконструкции магистральных тепловых сетей на двух участках ул. Писарева. В связи с окончанием работ движение троллейбусного маршрута № 13 «Ул. Учительская» — «М. "Речной вокзал"» будет организовано по следующей схеме в прямом и обратном направлениях: Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, далее — по действующей схеме, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На Плехановском жилмассиве четыре месяца из-за ремонта теплотрассы на улице Писарева не ходил троллейбус № 13. Добраться в центр города для местных жителей стало проблемой — напрямую едет только одна маршрутка № 8, и каждое утро уехать с первого раза получается не у всех. Мы побывали на остановках жилмассива и пообщались с местными жителями.

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