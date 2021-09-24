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Улицу Писарева перекрыли возле Красного проспекта — когда там завершатся работы

Сейчас на улице ремонтируют теплотрассу

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Работы будут идти еще два месяца

Работы будут идти еще два месяца

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В Новосибирске улицу Писарева перекрыли до 28 ноября

В Новосибирске перекрыли движение по улице Писарева. На участке от Писарева, 43 до Красного проспекта, 84 будут идти работы до 28 ноября.

— Работы будут проводиться в связи с реконструкцией тепловой сети, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

На улице Писарева ремонтом занимается муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Директором предприятия является Сергей Квашнев.

Как сообщили в МУП «Энергия», сквозной проезд по Писарева перекрыли 11 сентября. А с 16 августа по Писарева не ходит троллейбус № 13, тогда его маршрут перенесли из-за ремонта на другом участке улицы Писарева. Троллейбус обещали вернуть на свой маршрут 18 октября.

Пока троллейбус не ходит, добраться в центр города для местных жителей стало проблемой — напрямую едет только одна маршрутка № 8, и каждое утро уехать с первого раза получается не у всех.

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дорогаперекрытиепроезд
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