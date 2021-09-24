Улицу Писарева перекрыли возле Красного проспекта — когда там завершатся работы

В Новосибирске улицу Писарева перекрыли до 28 ноября
В Новосибирске перекрыли движение по улице Писарева. На участке от Писарева, 43 до Красного проспекта, 84 будут идти работы до 28 ноября.
— Работы будут проводиться в связи с реконструкцией тепловой сети, — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
На улице Писарева ремонтом занимается муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Директором предприятия является Сергей Квашнев.
Как сообщили в МУП «Энергия», сквозной проезд по Писарева перекрыли 11 сентября. А с 16 августа по Писарева не ходит троллейбус
Пока троллейбус не ходит, добраться в центр города для местных жителей стало проблемой — напрямую едет только одна маршрутка