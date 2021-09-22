«Я не влезла»: что происходит утром на Плехановском жилмассиве, где остался один маршрут до центра

В Новосибирске на Плехановском жилмассиве второй месяц из-за ремонта теплотрассы на улице Писарева не ходит троллейбус № 13 . Добраться в центр города для местных жителей стало проблемой — напрямую едет только одна маршрутка № 8 , и каждое утро уехать с первого раза получается не у всех.



— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, на время производства работ движение троллейбусного маршрута № 13 будет организовано по улице Богдана Хмельницкого, улице Дуси Ковальчук, Красному проспекту, далее — по действующей схеме (в прямом и обратном направлениях), — рассказали в мэрии Новосибирска.