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«Я не влезла»: что происходит утром на Плехановском жилмассиве, где остался один маршрут до центра

Через жилмассив два месяца не будет ездить 13-й троллейбус

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Маршрутка по расписанию должна приезжать каждые <nobr class="_">15 минут</nobr>

Маршрутка по расписанию должна приезжать каждые 15 минут

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В Новосибирске на Плехановском жилмассиве перестал ходить троллейбус № 13

В Новосибирске на Плехановском жилмассиве второй месяц из-за ремонта теплотрассы на улице Писарева не ходит троллейбус № 13. Добраться в центр города для местных жителей стало проблемой — напрямую едет только одна маршрутка № 8, и каждое утро уехать с первого раза получается не у всех.

— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, на время производства работ движение троллейбусного маршрута № 13 будет организовано по улице Богдана Хмельницкого, улице Дуси Ковальчук, Красному проспекту, далее — по действующей схеме (в прямом и обратном направлениях), — рассказали в мэрии Новосибирска.

Движение обещают восстановить 18 октября. А пока жители Плехановского жилмассива пытаются попасть в единственную маршрутку или переплачивают за пересадки. Накануне утром, 21 сентября, корреспондент НГС побывала на остановке «Плехановский жилмассив», чтобы своими глазами увидеть, что происходит в час пик.

Раньше троллейбус <nobr class="_">№ 13</nobr> проезжал по Плехановскому жилмассиву через улицу Писарева

Раньше троллейбус № 13 проезжал по Плехановскому жилмассиву через улицу Писарева

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Ближайшие два месяца маршрут троллейбуса переложен через площадь Калинина

Ближайшие два месяца маршрут троллейбуса переложен через площадь Калинина

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В 08:30 утра на остановке в сторону Богдана Хмельницкого маршрутку или автобус ждали около 20 человек. На остановке напротив, через которую транспорт движется в центр города, примерно столько же. Большинство спешит на работу или учебу.

Маршрутка <nobr class="_">№ 8</nobr> проезжает практически через весь город

Маршрутка № 8 проезжает практически через весь город

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— Мне или в маршрутку пытаться протолкнуться, или с пересадками ехать. А тогда вместо 30 рублей 100 получается. И что, 100 рублей каждый раз платить? — поделилась местная жительница. Она в конце концов выбрала поехать с пересадками и комфортно села в полупустой автобус № 30 — он идет через Ипподромскую и поворачивает в сторону «Березовой рощи».

Маршрутки <nobr class="_">№ 8</nobr> с утра ездят забитыми

Маршрутки № 8 с утра ездят забитыми

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На общественной остановке отмечают, что с транспортом проблема была всегда, но обострилась именно месяц назад, когда перестал ходить троллейбус.

— Полтора месяца троллейбуса нет уже. Это стало проблемой. Я раньше на 13-м ездила, а сейчас 8-ка часто идет забитая, и не вместишься, или просто проезжает и не останавливается, — рассказала женщина, которая не попала в маршрутку № 8. После этого ей оставалось или ждать следующую, или думать, как доехать с пересадками.

Все на остановке отмечают, что с общественным транспортом сложно. Уровень возмущения поднимается, когда приезжает полная маршрутка. Люди начинают собираться в кучку, как только завидят маршрутку. В сторону Богдана Хмельницкого в маршрутку не влезло пять человек. Ближе к 9 часам в сторону центра города в маршрутку не влезла одна женщина.

— Да, я не влезла. Ждала именно ее. Тут не всегда так, в последнее время только, — комментирует несостоявшаяся пассажирка.

Маршрутка стоит долго на остановке. Водитель ждет, когда все оплатят проезд

Маршрутка стоит долго на остановке. Водитель ждет, когда все оплатят проезд

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Как рассказали корреспонденту НГС в руководстве «ПАТП 1118», официальных жалоб в компанию не поступало, никто из пассажиров не сообщал, что маршруток не хватает.

В филиале № 1 «Дзержинский троллейбусный», который обслуживает троллейбус № 13, также сообщили, что жалоб от жителей не было.

— Это же всё официально. Есть письмо от муниципалитета. Все понимают, — рассказал дежурный филиала № 1.

В августе новосибирцев возмутила отмена сразу двух важных маршрутов из разных районов города: № 5 «Чемской бор» — «Облбольница» и № 1 «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Твардовского». Перевозчики объяснили, что стало причиной такого решения.

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