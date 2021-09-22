«Я не влезла»: что происходит утром на Плехановском жилмассиве, где остался один маршрут до центра

В Новосибирске на Плехановском жилмассиве перестал ходить троллейбус
В Новосибирске на Плехановском жилмассиве второй месяц из-за ремонта теплотрассы на улице Писарева не ходит троллейбус
— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, на время производства работ движение троллейбусного маршрута
Движение обещают восстановить 18 октября. А пока жители Плехановского жилмассива пытаются попасть в единственную маршрутку или переплачивают за пересадки. Накануне утром,
В 08:30 утра на остановке в сторону Богдана Хмельницкого маршрутку или автобус ждали около 20 человек. На остановке напротив, через которую транспорт движется в центр города, примерно столько же. Большинство спешит на работу или учебу.
— Мне или в маршрутку пытаться протолкнуться, или с пересадками ехать. А тогда вместо 30 рублей 100 получается. И что, 100 рублей каждый раз платить? — поделилась местная жительница. Она в конце концов выбрала поехать с пересадками и комфортно села в полупустой автобус
На общественной остановке отмечают, что с транспортом проблема была всегда, но обострилась именно месяц назад, когда перестал ходить троллейбус.
— Полтора месяца троллейбуса нет уже. Это стало проблемой. Я раньше на
Все на остановке отмечают, что с общественным транспортом сложно. Уровень возмущения поднимается, когда приезжает полная маршрутка. Люди начинают собираться в кучку, как только завидят маршрутку. В сторону Богдана Хмельницкого в маршрутку не влезло пять человек. Ближе к 9 часам в сторону центра города в маршрутку не влезла одна женщина.
— Да, я не влезла. Ждала именно ее. Тут не всегда так, в последнее время только, — комментирует несостоявшаяся пассажирка.
Как рассказали корреспонденту НГС в руководстве «ПАТП 1118», официальных жалоб в компанию не поступало, никто из пассажиров не сообщал, что маршруток не хватает.
В филиале № 1 «Дзержинский троллейбусный», который обслуживает троллейбус
— Это же всё официально. Есть письмо от муниципалитета. Все понимают, — рассказал дежурный филиала
В августе новосибирцев возмутила отмена сразу двух важных маршрутов из разных районов города: