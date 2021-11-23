В Новосибирске перенесли дату открытия Заельцовского парка

В Новосибирске Заельцовский парк откроется весной 2022 года
Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. Об этом сообщил глава регионального министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов 23 ноября. В сентябре вице-мэр Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.
— Он практически завершен. Остались небольшие работы. Акцент на оздоровляющую составляющую этого проекта. Это экотропы, трассы скандинавской ходьбы. Также детские площадки, озеленение, освещение. Те, кто посетят этот парк, особенно в осенний и летний период, увидят, как парк преобразился, — рассказал Денис Архипов во время пресс-конференции в ТАСС. Он уточнил, что парк можно будет посетить, когда сойдет снег.
Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал —
О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов — можете прочитать по ссылке.
Власти проинспектировали территорию будущего парка на левом берегу Новосибирска. Строители закончили все подземные работы.