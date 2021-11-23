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В Новосибирске перенесли дату открытия Заельцовского парка

Ранее сообщалось, что работы там будут закончены 15 октября

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Контракт на реконструкцию действует до мая 2022 года

Контракт на реконструкцию действует до мая 2022 года

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В Новосибирске Заельцовский парк откроется весной 2022 года

Заельцовский парк в Новосибирске откроется весной 2022 года. Об этом сообщил глава регионального министерства ЖКХ и энергетики Денис Архипов 23 ноября. В сентябре вице-мэр Анна Терешкова рассказывала НГС, что парк собираются открыть в октябре 2021 года.

— Он практически завершен. Остались небольшие работы. Акцент на оздоровляющую составляющую этого проекта. Это экотропы, трассы скандинавской ходьбы. Также детские площадки, озеленение, освещение. Те, кто посетят этот парк, особенно в осенний и летний период, увидят, как парк преобразился, — рассказал Денис Архипов во время пресс-конференции в ТАСС. Он уточнил, что парк можно будет посетить, когда сойдет снег.

Реконструкцией Заельцовского парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей. 70% доли фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Остальные 30% компании-подрядчика принадлежат Татьяне Ополевой. Ранее директором фирмы был Денис Борисович Левин. В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство парка рядом с новым ЛДС за 442 миллиона рублей, Затулинского дисперсного парка за 173,8 миллиона рублей, сквера за оперным театром за 10 миллионов рублей. В 2018 году выручка компании составляла 31,1 миллиона рублей, в 2019-м — 16,7 миллиона рублей, в 2020 году — 162,5 миллиона рублей. Чистая прибыль за этот период выросла с 627 тысяч до 8,5 миллиона рублей.

О том, как выглядел парк в сентябре и насколько он был готов — можете прочитать по ссылке.

Власти проинспектировали территорию будущего парка на левом берегу Новосибирска. Строители закончили все подземные работы.

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