«Не хочу быть патриотом в такой грязище». 12 едких мнений о лучших и худших микрорайонах Новосибирска

Несогласные с высокими оценками

Среди комментаторов резко выделялись мнения и тех, кто уверен, что первые строчки рейтинга нужно было отдать другим микрорайонам. Отдельная порция критики досталась Родникам и Первомайке.



— Абсурд. Как в принципе рейтинг возглавлять могут Первомайка и Родники? Дома-муравейники со слышимостью будто сосед ходит по твоей квартире, а вместо дворов — парковки. Про какие-то визуальные качества и транспортную доступность вообще смысла говорить нет. Левый берег в принципе непригоден для жизни, если это не ЖК «Панорама», — категорично утверждает пользователь 213866703.



— Жил одно время на Родниках. Могу точно сказать, что хуже места в городе нет! Контингент приезжих и переселенцев, есть дома соцжилья. Уехать оттуда в город нельзя, приехать вечером также. Парковок нет после 6 вечера. Ад! — возмущается Гость.



А вот такое критическое мнение высказал пользователь с ником Житель Весеннего (микрорайон получил 4,8 балла) о жилмассиве, в котором живет:



— Какая там зелень? Там было что-то типа леса, но его 100% вырубили под новые дома, остатки зелени около реки рубят без тормозов. В местные садики без льгот даже можно не пытаться попасть. Берег весь в собачьих фекалиях и жестко описан толпами шашлычников, которых там очень много. 9 месяцев в году экология микрорайона самая плохая в городе. Смог и вонь от рядом расположенной промышленности чувствуется на всех этажах. Летом там реально очень хорошо. До электрички для большей части микрорайона идти более 20 минут, а для новой застройки и вовсе полчаса. Дорога до перрона самая грязная на районе, постоянная пыль от проезжающих машин, как в колхозе на полевой дороге. Живу 3 года в этом районе и уже сил нет терпеть вонь и смог, особенно от завода НЭРЗ, который совсем рядом, и источника вредных микрочастиц, который еще ближе НЭРЗа — это завод стройматериалов «Геркулес». Квартиры тут стали стоить неадекватно дорого.

