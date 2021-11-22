«Не хочу быть патриотом в такой грязище». 12 едких мнений о лучших и худших микрорайонах Новосибирска

Жители Новосибирска заступились за худшие микрорайоны
Статья о том, какие жилмассивы Новосибирска пользователи 2ГИС считают лучшими, а к каким оставляют только негативные отзывы, заинтересовала многих. Получившийся рейтинг спровоцировал острую дискуссию в комментариях — читатели спорили, приводили аргументы в защиту жилмассивов и рассказывали о своем опыте проживания в разных частях Новосибирска. Самые интересные комментарии мы собрали в этом обзоре — почитайте, почему в Новосибирске, по мнению читателей, в принципе не может быть самого благополучного жилмассива.
Что говорят оскорбленные жители отдаленных микрорайонов
Бурную реакцию вызвал невысокий рейтинг Плющихинского и Восточного жилмассивов.
— А чем не нравится Плющихинский жилмассив? Типа нет инфраструктуры? Да всё там есть. И до центра добраться гораздо проще, чем с Нижней Ельцовки или Академгородка. А с Высоцкого до трамвая идти 20 минут. Можно подумать, что, например, в Европейском береге народ чем-то отличается от плющихинцев, — пишет пользователь под ником Наивный.
Примерно такого же мнения придерживается и Милочка, высказавшаяся в защиту МЖК, который оказался в рейтинге ниже остальных микрорайонов:
— А вот сейчас я заступлюсь за МЖК, улицы Высоцкого и Лазурную. По сравнению с тем же Плющихинским — это рай! Пробка только на подъеме к ГБШ, возле «Континента». Далее проскакиваешь, и вперед! Инфраструктура — не чета Плющихе. Возле моего дома есть Сбер, спортивный комплекс, поликлиника, в шаговой доступности бассейн. Недавно открыли «Марию Ра». Из минусов — зимой ездить невозможно, узкие проезды, снег не чистят, короче, если приезжать в обед, еще ничего. Вечером — уже стресс. Алкаши есть, как и везде. Братья с ближнего зарубежья — тихие, культурные. Так что не надо нам последнего места, по сравнению с *** (пятой точкой) мира, такими как Снегири или КСМ.
Несогласные с высокими оценками
Среди комментаторов резко выделялись мнения и тех, кто уверен, что первые строчки рейтинга нужно было отдать другим микрорайонам. Отдельная порция критики досталась Родникам и Первомайке.
— Абсурд. Как в принципе рейтинг возглавлять могут Первомайка и Родники? Дома-муравейники со слышимостью будто сосед ходит по твоей квартире, а вместо дворов — парковки. Про какие-то визуальные качества и транспортную доступность вообще смысла говорить нет. Левый берег в принципе непригоден для жизни, если это не ЖК «Панорама», — категорично утверждает пользователь 213866703.
— Жил одно время на Родниках. Могу точно сказать, что хуже места в городе нет! Контингент приезжих и переселенцев, есть дома соцжилья. Уехать оттуда в город нельзя, приехать вечером также. Парковок нет после 6 вечера. Ад! — возмущается Гость.
А вот такое критическое мнение высказал пользователь с ником Житель Весеннего (микрорайон получил 4,8 балла) о жилмассиве, в котором живет:
— Какая там зелень? Там было что-то типа леса, но его 100% вырубили под новые дома, остатки зелени около реки рубят без тормозов. В местные садики без льгот даже можно не пытаться попасть. Берег весь в собачьих фекалиях и жестко описан толпами шашлычников, которых там очень много. 9 месяцев в году экология микрорайона самая плохая в городе. Смог и вонь от рядом расположенной промышленности чувствуется на всех этажах. Летом там реально очень хорошо. До электрички для большей части микрорайона идти более 20 минут, а для новой застройки и вовсе полчаса. Дорога до перрона самая грязная на районе, постоянная пыль от проезжающих машин, как в колхозе на полевой дороге. Живу 3 года в этом районе и уже сил нет терпеть вонь и смог, особенно от завода НЭРЗ, который совсем рядом, и источника вредных микрочастиц, который еще ближе НЭРЗа — это завод стройматериалов «Геркулес». Квартиры тут стали стоить неадекватно дорого.
Не обошлось и без критики в адрес лидера рейтинга — микрорайона Энергостроителей возле Пединститута (5 баллов).
— Выборная — вообще ужас-ужасный. Как она могла на первое место попасть? Застройка хаотичная, нет ни одного облагороженного парка, с маленькими детьми ходят гулять на территорию Пединститута, так как больше некуда. Район поделен на две части оживленной дорогой, постоянно сбивают пешеходов. Школы всего две, переполненные, старые, требующие ремонта. Море пивнух, бухих студентов со всеми вытекающими. Прикольный зеленый дом с социальным жильем, который веселит весь район. 10 минут до центра — ну если ночью. До Бугринского моста доехать — только на светофоре перед Большевичкой отстоять от 10 минут. Постоянные толпы на остановках, люди не могут влезть в маршрутки, которые с Ключ-Камышенского плато идут уже полными. Поликлиники нормальной нет и не будет: часть на Ласточке, часть на Большевистской, часть где-то на Золотой ниве. Экология? Там асфальтовый завод возле ТЭЦ пылит так, что вообще смешно читать про экологию, — пишет пользователь куку-руку.
С ним солидарна Татьяна:
— Я из Кировского района, улица Петухова. Мусор вывозится нерегулярно, автомобильные пробки на Петухова — это наше всё, территория, подконтрольная Кировской администрации, не убирается совсем. Сейчас выпал снег, поэтому шприцы, маски и прочий мусор прикрыт снежком. Парк вдоль улицы Петухова грязный до невозможности. Трамвайная остановка заплевана окурками. Я не хочу быть патриотом в такой грязище.
Кто и с чем согласен
Но некоторые читатели с оценками рейтинга пользователей 2ГИС согласились — и это даже несмотря на то, что низкие оценки заслужили их родные жилмассивы.
— Живу на Плющихинском. Октябрьский район — мой родной. Хотя пожил и в центре, и на нынешнем Кирзаводе, и на Бугринской роще. При всех минусах Октябрьского у него и много плюсов. Недостатки того же Плющихинского, в принципе, указаны правильно. Основной — практически один выезд. Конечно, и снег плохо убирается (раньше убирали гораздо лучше), и поликлиника только на МЖК, и парковые зоны никак строить не хотят, — перечисляет ВСТО-2.
— «Это место для реальных "академовских", кто здесь родился и живет. Вышел из подъезда и всех знаешь, люди очень отзывчивые. А кто залетные, вам не сюда», — цитирует один из отзывов о Нижней зоне Академгородка Гость. — Объясняю про залетных. Переехали туда к родственникам, всю жизнь жили в Новосибирске, часто ездили друг к другу в гости. На работе ты всегда «чужой», не наш. Можно совпадать с кем-то душою, общаться, но после работы они кучкуются по признаку «мы давно друг друга знаем» и так расходятся. Причем постоянно и в работе подчеркивают «наш, не наш». Уж сколько лет живу, но если с ними в школу не ходил, дети не были в одной секции — ты чужой. И на работу можно устроиться по принципу сосед-брат-сват.
Почему в Новосибирске в принципе не может быть нормальных микрорайонов
— Нет уже никаких «лучше / хуже». Всё одинаково. Всё в заборах, грязи, автомусоре. Про качество домов говорить не будем. В Америке дома фанерные? Ну-ну... А здесь картонные. Чуть кто кашлянул — как будто рядом с тобой стоит. Лифт как будто сейчас к тебе в кухню приедет, хотя он через квартиру от тебя. Ну и любители паркетов-ламинатов-гипса добавляют эффект усиления звукопередачи. Сверленье тоже будете слышать прекрасно, хотя процесс будет идти за 7 этажей от вас, в соседнем подъезде и даже доме, — возмущается Гость в комментариях.
— Город — помойка! Грязь, пыль, мрак! Отсталый ущербный город! Развития инфраструктуры ноль! В любом районе! Сделали дороги, сузили проезды, убрали развороты! Транспорт убогий! Садишься в троллейбус или трамвай — и у тебя шансы 50/50 доехать до нужной остановки! Не понимаю людей, которые хаят Левый берег! Да в центре больше быдла и придурков на авто, которые гоняют как ошалелые, — добавляет Абориген.
Ну а завершим наш обзор очередными поэтическими строками, посвященными (кто бы сомневался) Затулинке.
— С неба падают снежинки
В зимний день на Затулинке.
В тишине пройдусь я снова
По бульвару Петухова.
В парк дисперсный молодой
С кружкой пива в летний зной
Я на лавочке сижу,
Жилмассив свой так люблю, — декламирует Злой Ричард.
По мнению администрации города, лучшим районом Новосибирска стал Калининский, а самые низкие оценки у Октябрьского и Дзержинского. А вот что думают пользователи 2ГИС о лучшем районе (спойлер: народное мнение с выводом мэрии расходится).