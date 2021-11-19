«Разорю к чертовой матери!» Как люди ругаются и хитрят в ресторанах из-за QR-кодов

Новосибирцы вызвали Росгвардию в ресторан из-за QR-кода
Распоряжение властей пускать в заведения общепита только вакцинированных посетителей (за некоторыми исключениями) вызвало настоящую бурю возмущения у жителей Новосибирска. Впрочем, свое возмущение они высказывают преимущественно сотрудникам общепита, которые и сами не рады сложившейся ситуации. Обозреватель НГС Стас Соколов поговорил с рестораторами, администраторами и официантами, записав наиболее показательные истории. Большинство собеседников попросило не называть свое заведение, чтобы не навлечь на себя волну хейта в соцсетях.
День только начинается
Утро в крупном торговом центре. Через час после открытия к точке на фуд-корте подходит пожилой охранник и не может сдержать чувств.
— Представляешь, один раз назвали фашистом, один раз — п****м, два раза послали на *** и еще два раза обещали подать в суд. И это только начало дня!
Напросилась на комплименты
В небольшое кафе заходит семья: двое взрослых, двое детей. И сразу, без прелюдий, устремляется к свободному столу. Официантка подходит, здоровается и предупреждает, что без QR-кодов здесь обслужить их не смогут. С куар-кодом мужчины всё нормально, а у женщины (на вид ей около 30 лет) при проверке в сертификате высвечивается 1953 год рождения. Администратор, чтобы как-то разрядить ситуацию, пытается пошутить насчет того, что для 69 лет дама выглядит просто блестяще.
— Да, вы знаете, пластическая операция, — не моргнув глазом отвечает посетительница.
Можно, конечно, спросить паспорт, но в заведении стараются не обижать посетителей (их и так немного). Самое сложное для официантки было не разразиться хохотом прямо там, у столика.
Нет! Но да
Вечер, скоро заведение закрывается. Вдруг заходит молодая пара. Хостес на входе приносит извинения за неудобство и просит показать QR-код. Парень показывает свой и тут же спрашивает, можно ли по нему пройти вдвоем, потому что у девушки кода нет. Хостес отказывает, после чего пара удаляется. Но спустя 10 минут они появляются вновь и настроены уже более решительно.
— Да вы вообще понимаете, что вы нарушаете Административный кодекс, вы не имеете права нас не пустить! Вы нарушаете Конституцию и закон о правах потребителя (дальше следует перечисление номеров статей)!
Администратор спокойно (это далеко не первый такой конфликт за день) советует посетителю обратить свое негодование к непосредственному автору постановления — губернатору Новосибирской области. Молодые люди возмущенно уходят.
Через некоторое время администратор, отошедшая ненадолго на кухню, видит парочку в зале. И спрашивает хостес, как они прошли.
— Да показали оба и QR-коды, и документы. Всё сошлось.
Никогда не был и не собираюсь!
Человек представительной внешности не хочет показывать паспорт. Ему не столько хочется попасть в ресторан, сколько подискутировать.
— Вы какое право имеете у меня документы требовать? Вы полиция? ФСБ? Покажите удостоверение!
Девушка на входе вздыхает и говорит, что у нее такие инструкции и она ничего поделать не может.
— Нет, можете! Можете не исполнять эти дурацкие правила! — напирает мужчина и достает сложенный вчетверо листок из внутреннего кармана.
— Вот, смотрите, вы нарушаете сразу пять законов Российской Федерации. Я на вас в суд подам и разорю к чертовой матери!
Появляется администратор и спрашивает официантку на входе, показал ли мужчина QR-код. Та кивает, и администратор предлагает мужчине пройти в порядке исключения.
— Не надо мне ваших исключений! Никогда не буду к вам ходить, так и знайте, фашисты! — восклицает посетитель, разворачивается и уходит.
Девушка на входе спрашивает администратора, часто ли недовольный посетитель ходил раньше.
— Да нет, впервые вижу его.
Человек мира
В заведение приходит интеллигентного вида мужчина и на вопрос о наличии у него QR-кода задает встречный:
— А вам какой надо: от «Спутника» или Pfizer тоже сойдет?
Стоящие перед ним посетители смотрят на него с неприкрытой неприязнью.
«Помогите! Хулиганы в ресторан не пускают»
Женщина приехала в недешевый ресторан на Porsche Cayenn — автомобиль стоит на парковке у входа. К просьбе предъявить сертификат посетительница явно готова и начинает на повышенных тонах отчитывать девушку-хостес за то, что та «поддерживает фашизм». Никакие объяснения про то, что решение принято губернатором и за его неисполнение предусмотрены существенные санкции, ее не удовлетворяют. После пяти минут препирательств дама заявляет:
— Я сейчас вам устрою. Посмотрим, что вы скажете полиции! Сейчас тут будет Росгвардия!
СЮЖЕТ
И действительно начинает звонить куда-то, объясняя суть происходящего (по ее версии) преступления. После окончания разговора женщина с торжествующим видом садится на скамейку у входа и начинает нервно листать сторис в инстаграме, отвечая на реакции и вступая в переписку с подписчиками. Минут через 10 резко встает и удаляется обратно в машину. Через полчаса (полиция, разумеется, не приехала) официант выглядывает в окно. Машины на парковке перед рестораном уже нет.
Новые ограничительные меры приняты постановлением губернатора Новосибирской области. За нарушение прежде всего накажут само заведение. Почитайте, какие штрафы им грозят.