«Разорю к чертовой матери!» Как люди ругаются и хитрят в ресторанах из-за QR-кодов

Нет! Но да

Вечер, скоро заведение закрывается. Вдруг заходит молодая пара. Хостес на входе приносит извинения за неудобство и просит показать QR-код. Парень показывает свой и тут же спрашивает, можно ли по нему пройти вдвоем, потому что у девушки кода нет. Хостес отказывает, после чего пара удаляется. Но спустя 10 минут они появляются вновь и настроены уже более решительно.



— Да вы вообще понимаете, что вы нарушаете Административный кодекс, вы не имеете права нас не пустить! Вы нарушаете Конституцию и закон о правах потребителя (дальше следует перечисление номеров статей)!



Администратор спокойно (это далеко не первый такой конфликт за день) советует посетителю обратить свое негодование к непосредственному автору постановления — губернатору Новосибирской области. Молодые люди возмущенно уходят.



Через некоторое время администратор, отошедшая ненадолго на кухню, видит парочку в зале. И спрашивает хостес, как они прошли.



— Да показали оба и QR-коды, и документы. Всё сошлось.