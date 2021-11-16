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«Я готовлю иск в суд»: в Новосибирске уволен куратор математической модели распространения ковида

Андрей Юрченко был директором Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий

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Андрей Юрченко считает, что его законные интересы были нарушены

Андрей Юрченко считает, что его законные интересы были нарушены

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Минобрнауки уволило куратора математической модели распространения ковида

Минобрнауки РФ уволило директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) в Новосибирске Андрея Юрченко. Он известен в частности тем, что курировал создание математической модели распространения коронавируса.

Что говорится в приказе

На сайте ФИЦ ИВТ сегодня, 16 ноября, опубликован приказ Минобрнауки РФ о расторжении трудового договора с Андреем Юрченко. Дата документа — 12 ноября. В нем говорится, что увольнение связано с невыполнением обязанностей.

Временно исполняющим обязанности директора с 13 ноября назначен Сергей Медведев. Так было и ранее, когда Андрея Юрченко отстраняли от работы из-за жалобы одного сотрудника для проведения проверки — с 14 октября 2021 года. Андрей Юрченко должен был выйти на работу 17 ноября 2021 года.

Журналист НГС звонил в приемную директора ФИЦ ИВТ, но трубку никто не взял. И отправил на почту учреждения и в Минобрнауки запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.

Этот приказ размещен только сегодня, <nobr class="_">16 ноября</nobr>, а завтра Андрей Юрченко должен был выйти после отстранения с октября

Этот приказ размещен только сегодня, 16 ноября, а завтра Андрей Юрченко должен был выйти после отстранения с октября

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Сотрудники ФИЦ ИВТ рассказали журналисту НГС, что считают такое увольнение незаконным, потому что Андрей Юрченко находится на больничном с 12 ноября (письмо от него с этой информацией имеется в распоряжении редакции).

По словам одной из сотрудниц ФИЦ ИВТ, Ирины (имя изменено по ее просьбе), проверка, которая проводилась по работе Андрея Юрченко, ничего не установила, кроме несдачи декларации в 2019 году. Но она, по словам Ирины, предоставлялась, поэтому увольнение Андрея Юрченко будет оспорено в суде.

Что говорит уволенный директор

Андрей Юрченко говорит, что узнал о своем увольнении 15 ноября в 18:00 — ему пришло письмо на электронную почту от Минобрнауки. Он подтвердил журналисту НГС, что в приказе говорится о неисполнении обязанностей — непредоставлении декларации о расходах, доходах и имуществе.

По словам Андрея Юрченко, на время проведения проверки его действительно отстранили от обязанностей и прислали два запроса, на которые он должен был ответить. Запрос о декларации пришел 12 ноября, но он не успел на него ответить (срок ответа — до 16 ноября. — Прим. ред.), потому что ушел на больничный, о котором уведомил Минобрнауки 14 ноября, а потом получил приказ об увольнении.

— За какой именно год имеется в виду декларация, в приказе не указано, но в запросе было указано, что я не предоставил положенные сведения должностному лицу института за 2019 год. Я точно знаю, что такие сведения, по крайней мере в соответствие с локальными нормативными актами, предоставлял. На тот момент я работал первым заместителем директора института. У меня есть подтверждение, — сообщил журналисту НГС Андрей Юрченко.

Второй запрос Минобрнауки, на который он ответил, был связан с возможным конфликтом интересов, потому что в ФИЦ ИВТ работает жена Андрея Юрченко.

— Это широкая практика, когда супруги работают вместе. Есть определенные ограничения, которые у нас были соблюдены, поэтому я считаю, что конфликта интересов не было и его возможности даже. Не было прямой подчиненности, подконтрольности. Более того, когда меня уведомили о проверке, мы попросили службу внутреннего контроля проверить, есть ли конфликт интересов, и заказали независимый аудит. И в обоих случаях убедились, что конфликта интересов нет, — комментирует Андрей Юрченко.

Сейчас он по-прежнему находится на больничном, но планирует оспаривать такое решение:

— Считаю, что этим увольнением мои законные интересы были нарушены и был нарушен закон. Я готовлю иск в суд.

Ранее мы рассказывали, что из мэрии Новосибирска уволили начальника департамента транспорта Романа Дронова.

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Минобрнауки РФСО РАНувольнениеФИЦ ИВТ
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