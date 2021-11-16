«Я готовлю иск в суд»: в Новосибирске уволен куратор математической модели распространения ковида

Минобрнауки РФ уволило директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) в Новосибирске Андрея Юрченко. Он известен в частности тем, что курировал создание математической модели распространения коронавируса.



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