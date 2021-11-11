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В Новосибирской области объявили предупреждение из-за тумана и гололеда

Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными

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Жизнь автомобилистам и пешеходам усложнят гололед и туман

Жизнь автомобилистам и пешеходам усложнят гололед и туман

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Новосибирцев предупредили о гололеде и тумане в ближайшие дни

В ближайшие дни на дорогах Новосибирска и области будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения. Об этом предупреждает Гидрометцентр России. Период предупреждения действует с 07:00 12 ноября до 13:00 13 ноября.

Гололед на дорогах и тротуарах ночью и утром будет осложняться туманом. Период предупреждения действует с 22:00 11 ноября до 05:00 12 ноября.

В Новосибирск возвращаются осадки — в ближайшие дни, по 13 ноября, будет идти мокрый снег.

По информации новосибирского Гидрометцентра, 12 ноября ночью возможен небольшой и умеренный мокрый снег, днем местами пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер будет дуть с силой 4–9 м/с, с усилением до 14 м/с. Ночью термометры покажут -5... -3 градуса, днем -3... -1 градус.

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гололедицатуман в Новосибирске
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