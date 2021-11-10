Как изменится погода в Новосибирске в ближайшие дни — синоптики дали новый прогноз погоды

В Новосибирске начнутся снегопады и гололед
В Новосибирск возвращаются осадки, в ближайшие три дня — с 11 по 13 ноября — ожидается мокрый снег. Также горожан просят остерегаться гололеда. Температура опустится до -7 градусов. Об этом сообщили в новосибирском Гидрометцентре.
11 ноября, в четверг, ночью и днем ожидается снег и мокрый снег, юго-западный ветер силой
12 ноября ночью возможен небольшой и умеренный мокрый снег, днем местами небольшой снег. Ожидается северо-западный ветер силой
На следующий день, 13 ноября, синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, днем мокрый снег, юго-западный ветер силой
Водителей и пешеходов предупреждают о том, что на дорогах ожидается гололедица.
— В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, — предупредили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на всю зиму, который составили популярные интернет-сервисы и Гидрометцентр России. В регионе не ожидают аномальных перепадов температур. Почитайте, когда стоит ждать сильных морозов.