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Как изменится погода в Новосибирске в ближайшие дни — синоптики дали новый прогноз погоды

Водителям и пешеходам рекомендуют быть аккуратными на дорогах

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В городе ожидают снегопады разной интенсивности

В городе ожидают снегопады разной интенсивности

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В Новосибирске начнутся снегопады и гололед

В Новосибирск возвращаются осадки, в ближайшие три дня — с 11 по 13 ноября — ожидается мокрый снег. Также горожан просят остерегаться гололеда. Температура опустится до -7 градусов. Об этом сообщили в новосибирском Гидрометцентре.

11 ноября, в четверг, ночью и днем ожидается снег и мокрый снег, юго-западный ветер силой 7–12 м/с, с порывами до 17 м/с. Днем сила ветра составит 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура ночью составит -2... 0 градусов, днем 0... -2 градуса.

12 ноября ночью возможен небольшой и умеренный мокрый снег, днем местами небольшой снег. Ожидается северо-западный ветер силой 4–9 м/с, с усилением до 14 м/с. Температура ночью составит -5... -3 градуса, днем -3... -1 градус.

На следующий день, 13 ноября, синоптики прогнозируют небольшой снег ночью, днем мокрый снег, юго-западный ветер силой 4–9 м/с, с усилением до 14 м/с. Температура ночью опустится до -7... -5 градусов, днем будет держаться на уровне 0.

Водителей и пешеходов предупреждают о том, что на дорогах ожидается гололедица.

— В связи со сложными погодными условиями водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, — предупредили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на всю зиму, который составили популярные интернет-сервисы и Гидрометцентр России. В регионе не ожидают аномальных перепадов температур. Почитайте, когда стоит ждать сильных морозов.

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