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Кто в Новосибирской области получает пенсию в 100 тысяч рублей? Изучаем данные ПФР

При этом средняя пенсия по региону около 16 тысяч рублей

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Самая маленькая пенсия не может быть ниже прожиточного минимума — в НСО в этом году он составляет <nobr class="_">10 378</nobr> рублей

Самая маленькая пенсия не может быть ниже прожиточного минимума — в НСО в этом году он составляет 10 378 рублей

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Размер пенсии у бывших летчиков-испытателей в НСО составил около 100 тысяч

В региональном отделении Пенсионного фонда назвали группу людей, получающих самую большую пенсию в Новосибирске.

— Наиболее высокие размеры получаемой страховой пенсии (с учетом доплаты к пенсии при прекращении трудовой деятельности) у лиц из числа работников летно-испытательного состава, — рассказали в Пенсионном фонде.

Размер пенсии у бывших летчиков-испытателей составляет около 100 тысяч рублей.

Всего в Новосибирской области 810 тысяч пенсионеров и еще 14 тысяч военных пенсионеров, имеющих гражданский стаж. Кроме пенсии за выслугу лет им положена еще одна — страховая.

Средний размер страховых пенсий в регионе составляет 16 052 рубля, страховых пенсий по старости — 16 478 рублей, для неработающих пенсионеров — 17 107 рублей. Средний размер социальных пенсий — 10 353 рубля.

Самая маленькая пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. В новосибирской области на 2021 год прожиточный минимум для пенсионера составляет 10 378 рублей.

Недавно мы разбирали 7 самых популярных мифов о пенсии — что делать если у НПФ отобрали лицензию, как рассчитывается ее размер и на какие доплаты можно надеяться. Впрочем, многие россияне, которым пока далеко до пенсионного возраста, со скептицизмом относятся к обещанным выплатам. Новосибирский предприниматель и инвестор Сергей Лапушкин в своей авторской колонке рассказывал, как обеспечить себе безбедную старость, даже если у вас средняя зарплата.

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пенсиястажсоциалка
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