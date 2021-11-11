Кто в Новосибирской области получает пенсию в 100 тысяч рублей? Изучаем данные ПФР

Размер пенсии у бывших летчиков-испытателей в НСО составил около
В региональном отделении Пенсионного фонда назвали группу людей, получающих самую большую пенсию в Новосибирске.
— Наиболее высокие размеры получаемой страховой пенсии (с учетом доплаты к пенсии при прекращении трудовой деятельности) у лиц из числа работников летно-испытательного состава, — рассказали в Пенсионном фонде.
Размер пенсии у бывших летчиков-испытателей составляет около 100 тысяч рублей.
Всего в Новосибирской области 810 тысяч пенсионеров и еще 14 тысяч военных пенсионеров, имеющих гражданский стаж. Кроме пенсии за выслугу лет им положена еще одна — страховая.
Средний размер страховых пенсий в регионе составляет
Самая маленькая пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. В новосибирской области на 2021 год прожиточный минимум для пенсионера составляет
Недавно мы разбирали 7 самых популярных мифов о пенсии — что делать если у НПФ отобрали лицензию, как рассчитывается ее размер и на какие доплаты можно надеяться. Впрочем, многие россияне, которым пока далеко до пенсионного возраста, со скептицизмом относятся к обещанным выплатам. Новосибирский предприниматель и инвестор Сергей Лапушкин в своей авторской колонке рассказывал, как обеспечить себе безбедную старость, даже если у вас средняя зарплата.