«Все были в разные кабинеты»: в Новосибирске собралась огромная очередь в отделе миграции на Костычева

В новосибирском отделе миграции собралась очередь за талонами
Сегодня днем, 9 ноября, в отделе по вопросам миграции в Ленинском районе Новосибирска собралась большая толпа. Это попало на видео.
По словам посетительницы отдела Алены, столько людей собралось в помещении между 14:15 и 14:30 часами. Люди встали в очередь за талонами, чтобы пройти в нужный кабинет.
— Там стояла сотрудница рядом с аппаратом, который выдает талоны. Вокруг нее была толпа. Мне пришлось немного прорваться сквозь толпу к ней и сказать, что я по записи. И когда девушка услышала, что я и еще два человека записывались через госуслуги, то дала нам талоны. Люди все были в разные кабинеты, кто-то на получение гражданства, кто-то на прописку, кто-то за загранпаспортами, иностранцев много. Люди толпились без масок. Я просто ушла, — рассказала девушка НГС.
Сибирячка обратила внимание, что в помещении был еще один автомат для выдачи талонов, но он был выключен.
НГС позвонил в отдел миграции на Костычева, но там не взяли трубку. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что не могут оперативно прокомментировать информацию.
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