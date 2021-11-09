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«Все были в разные кабинеты»: в Новосибирске собралась огромная очередь в отделе миграции на Костычева

Люди пришли, чтобы оформить загранпаспорта, прописку и получить другие услуги

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Люди собрались в отделе после обеда

Люди собрались в отделе после обеда

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В новосибирском отделе миграции собралась очередь за талонами

Сегодня днем, 9 ноября, в отделе по вопросам миграции в Ленинском районе Новосибирска собралась большая толпа. Это попало на видео.

По словам посетительницы отдела Алены, столько людей собралось в помещении между 14:15 и 14:30 часами. Люди встали в очередь за талонами, чтобы пройти в нужный кабинет.

— Там стояла сотрудница рядом с аппаратом, который выдает талоны. Вокруг нее была толпа. Мне пришлось немного прорваться сквозь толпу к ней и сказать, что я по записи. И когда девушка услышала, что я и еще два человека записывались через госуслуги, то дала нам талоны. Люди все были в разные кабинеты, кто-то на получение гражданства, кто-то на прописку, кто-то за загранпаспортами, иностранцев много. Люди толпились без масок. Я просто ушла, — рассказала девушка НГС.

Сибирячка обратила внимание, что в помещении был еще один автомат для выдачи талонов, но он был выключен.

НГС позвонил в отдел миграции на Костычева, но там не взяли трубку. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что не могут оперативно прокомментировать информацию.

Накануне, 8 ноября, большая очередь собралась к терапевту в поликлинике № 16. Сегодня администрация учреждения объяснила, откуда взялся такой наплыв пациентов.

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Ленинский районзагранпаспортмиграцияочередь«Госуслуги»
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