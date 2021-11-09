«Все были в разные кабинеты»: в Новосибирске собралась огромная очередь в отделе миграции на Костычева

НГС позвонил в отдел миграции на Костычева, но там не взяли трубку. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что не могут оперативно прокомментировать информацию.



Накануне, 8 ноября, большая очередь собралась к терапевту в поликлинике № 16 . Сегодня администрация учреждения объяснила, откуда взялся такой наплыв пациентов.