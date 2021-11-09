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Пришли без записи: в поликлинике № 16 объяснили огромную очередь

К работе врачей поликлиники подключат студентов медколледжа

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Очередь в поликлинике растянулась на весь коридор

Очередь в поликлинике растянулась на весь коридор

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Очередь в поликлинике Новосибирска объяснили пациентами без записи

В администрации поликлиники № 16 объяснили, почему 8 ноября в поликлинике № 16 собралась огромная очередь к терапевту. Причиной оказался наплыв пациентов без записи после выходных.

Как объяснила нам читательница, в очереди стояли, чтобы взять направление на ПЦР-тесты, и в одном коридоре собрались и больные, и здоровые.

— После выходных всегда увеличивается количество обращений. 8 ноября в поликлинику одновременно обратилось большое количество пациентов без предварительной записи. Пациенты с симптомами ОРВИ ожидали приема терапевта по живой очереди. Также самостоятельно, без записи, в поликлинику обратились граждане без респираторных признаков, контактные по COVID-19, желающие сдать ПЦР-тест, — рассказали в пресс-службе Минздраве НСО со ссылкой на администрацию поликлиники.

В Министерстве напомнили, что пациентам с симптомами ОРВИ необходимо вызывать врача и оставаться дома. Также они уточнили, что все выходные и праздничные дни на дом можно было вызвать врача. На жалобу жителя Новосибирска, что до поликлиники не дозвониться, сообщили, что в ближайшие дни будет усилен кол-центр поликлиники. Врачам будут помогать студенты медицинского колледжа.

— Дополнительно сообщаем, что в филиале поликлиники № 16 на Римского-Корсакова, 7/1 разведены потоки: прием пациентов с симптомами ОРВИ ведется в отдельном крыле, — сообщили в поликлиники № 16.

Новосибирцы собрались в огромные очереди в пунктах вакцинации. 2 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов проконтролировал работу двух пунктов вакцинации в «МЕГЕ». Медицинский обозреватель НГС поговорила с людьми в очереди о том, почему они пришли на прививку только сейчас, в разгар четвертой волны.

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