Пришли без записи: в поликлинике № 16 объяснили огромную очередь

В администрации поликлиники № 16 объяснили, почему 8 ноября в поликлинике № 16 собралась огромная очередь к терапевту. Причиной оказался наплыв пациентов без записи после выходных.

Как объяснила нам читательница, в очереди стояли, чтобы взять направление на ПЦР-тесты, и в одном коридоре собрались и больные, и здоровые.

— После выходных всегда увеличивается количество обращений. 8 ноября в поликлинику одновременно обратилось большое количество пациентов без предварительной записи. Пациенты с симптомами ОРВИ ожидали приема терапевта по живой очереди. Также самостоятельно, без записи, в поликлинику обратились граждане без респираторных признаков, контактные по COVID-19, желающие сдать ПЦР-тест, — рассказали в пресс-службе Минздраве НСО со ссылкой на администрацию поликлиники.