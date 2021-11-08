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В Новосибирске достроили насосную станцию, при обрушении которой в 2019 году погибли люди

Станция должна увеличить надежность теплоснабжения в городе

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В 2019 году на стройке станции произошла трагедия

В 2019 году на стройке станции произошла трагедия

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В Новосибирске закончилась реконструкция перекачивающей насосной станции на улице Ударной в Кировском районе. В августе 2019 года на этом объекте рухнула стена, в результате погибли трое рабочих.

Разрешение на эксплуатацию здания выдала мэрия Новосибирска. Оно опубликовано на муниципальном портале. Согласно документу, площадь объекта составляет 1900 квадратных метров.

— Обновленная перекачивающая насосная станция № 2 заработала в октябре этого года. От нее зависит теплоснабжение основной части Кировского района от ТЭЦ-3 СГК. В настоящее время завершен первый этап реконструкции ПНС, который включает установку шести насосов: три — на подающем трубопроводе и три — на обратном. В здании прежней станции было установлено только 4 понизительных насоса, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

В строительство станции вложили 864 миллиона рублей, реконструкция также затронула участок теплотрассы на улице Петухова. Для этого диаметр трубы увеличили с 700 до 1000 мм. Реконструкцию провели для того, чтобы увеличить надежность теплоснабжения.

На втором этапе реконструкции на станции установят еще четыре насоса. Это произойдет в том случае, если потребуется подключить к станции новые территории. Сроки проведения второго этапа станут известны после того, как специалисты проведут анализ темпов развития территории в зоне действия станции.

Когда в августе 2019 года на объекте обрушилась стена, НГС собирал подробности о трагедии в онлайн-трансляции. Подозреваемых по делу задержал Следственный комитет. Правительство и мэрия пообещали помочь родственникам погибших.

В следующем году в Новосибирске планируют повысить тарифы на тепло на 7,2%. В СГК объяснили, что это поможет увеличить объем ремонтов теплосетей. Читайте в разборе НГС, как это будет работать.

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СГКлевый берегнасосная станция
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