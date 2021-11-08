В Новосибирске достроили насосную станцию, при обрушении которой в 2019 году погибли люди

В Новосибирске закончилась реконструкция перекачивающей насосной станции на улице Ударной в Кировском районе. В августе 2019 года на этом объекте рухнула стена, в результате погибли трое рабочих.



Разрешение на эксплуатацию здания выдала мэрия Новосибирска. Оно опубликовано на муниципальном портале. Согласно документу, площадь объекта составляет 1900 квадратных метров.