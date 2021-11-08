В Новосибирске достроили насосную станцию, при обрушении которой в 2019 году погибли люди

В Новосибирске закончилась реконструкция перекачивающей насосной станции на улице Ударной в Кировском районе. В августе 2019 года на этом объекте рухнула стена, в результате погибли трое рабочих.
Разрешение на эксплуатацию здания выдала мэрия Новосибирска. Оно опубликовано на муниципальном портале. Согласно документу, площадь объекта составляет 1900 квадратных метров.
— Обновленная перекачивающая насосная станция
В строительство станции вложили 864 миллиона рублей, реконструкция также затронула участок теплотрассы на улице Петухова. Для этого диаметр трубы увеличили с 700 до 1000 мм. Реконструкцию провели для того, чтобы увеличить надежность теплоснабжения.
На втором этапе реконструкции на станции установят еще четыре насоса. Это произойдет в том случае, если потребуется подключить к станции новые территории. Сроки проведения второго этапа станут известны после того, как специалисты проведут анализ темпов развития территории в зоне действия станции.
Когда в августе 2019 года на объекте обрушилась стена, НГС собирал подробности о трагедии в онлайн-трансляции. Подозреваемых по делу задержал Следственный комитет. Правительство и мэрия пообещали помочь родственникам погибших.
В следующем году в Новосибирске планируют повысить тарифы на тепло на 7,2%. В СГК объяснили, что это поможет увеличить объем ремонтов теплосетей. Читайте в разборе НГС, как это будет работать.