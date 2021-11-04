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Власти города объяснили, почему продлевают контракт для автобуса до Первомайки всего на два месяца

Закрытие маршруту не грозит

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На маршруте планируется увеличение состава

На маршруте планируется увеличение состава

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В мэрии объяснили небольшой срок контракта для автобуса № 54

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснил небольшой срок нового контракта с перевозчиком по маршруту № 54 («ул. Твардовского — «Вокзал "Новосибирск-Главный"») необходимостью привести в порядок документацию.

Напомним, в конце октября стало известно, что новый муниципальный контракт для этого маршрута имеет небольшой срок действия — всего 2 месяца. При этом 54-й автобус пользуется большой популярностью для жителей Первомайки — для них это способ без пересадок добраться до центра города.

— С февраля 2022 года планируется увеличение количества подвижного состава на данном маршруте в рамках оптимизации маршрутной сети города, в связи с чем в конце 2021 года будет объявлен новый аукцион на обслуживание маршрута в рамках муниципального контракта, — уточнили в департаменте.

Стоимость двухмесячного контракта — более 15 миллионов рублей. Победитель аукциона должен будет предоставить 9 больших автобусов не старше 3 лет эксплуатации. Все они будут обслуживать пассажиров с 05:30 утра (время выхода на линию самого раннего автобуса) до 23:39 вечера в будни и выходные, совершая не менее 40 рейсов в день в совокупности.

О том, как мы тестировали автобус № 54 после его перевода на муниципальный контракт, читайте здесь.

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автобусмэрияПервомайка
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