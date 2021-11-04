Власти города объяснили, почему продлевают контракт для автобуса до Первомайки всего на два месяца

В мэрии объяснили небольшой срок контракта для автобуса
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснил небольшой срок нового контракта с перевозчиком по маршруту
Напомним, в конце октября стало известно, что новый муниципальный контракт для этого маршрута имеет небольшой срок действия — всего 2 месяца. При этом
— С февраля 2022 года планируется увеличение количества подвижного состава на данном маршруте в рамках оптимизации маршрутной сети города, в связи с чем в конце 2021 года будет объявлен новый аукцион на обслуживание маршрута в рамках муниципального контракта, — уточнили в департаменте.
Стоимость двухмесячного контракта — более 15 миллионов рублей. Победитель аукциона должен будет предоставить 9 больших автобусов не старше 3 лет эксплуатации. Все они будут обслуживать пассажиров с 05:30 утра (время выхода на линию самого раннего автобуса) до 23:39 вечера в будни и выходные, совершая не менее 40 рейсов в день в совокупности.
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