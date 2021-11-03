«Мы на грани остановки»: федеральный центр нейрохирургии заявил о проблемах с отоплением

Федеральный центр нейрохирургии, расположенный в Новосибирске, столкнулся с проблемами из-за отопления. По словам сотрудников центра, из-за низких температур страдают пациенты.
О недостаточном отоплении рассказал главный врач центра Джамиль Рзаев. По его словам, после резкого похолодания ситуация ухудшилась.
— У нас каждый год проблемы с отоплением, но в этом году совсем плохо. Нам нужно решить этот вопрос до праздников, потому что мы продолжаем оперировать и в праздники. А сейчас мы на грани остановки, — сказал Джамиль Рзаев.
Федеральный центр нейрохирургии располагается на улице Немировича-Данченко, 132/1. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании подтвердили, что в здании были проблемы с теплом.
— В этом здании действительно были проблемы с отоплением. С начала отопительного сезона периодически возникали проблемы с качеством теплоснабжения. Это было связано с многочисленными дефектами на левом берегу. Но сейчас параметры теплоснабжения отрегулировали, — прокомментировали в СГК.
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ начал работать в сентябре 2012 года. Центр построили в рамках национального проекта «Здоровье». Там принимают жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и других регионов России.
В конце октября студентов одного из новосибирских училищ перевели на дистанционное обучение из-за аварии на теплосетях. В учебном заведении больше недели не было отопления.
С регулярным отключением тепла сталкиваются и в жилых домах. Ране мы публиковали инструкцию о том, что делать в такой ситуации.