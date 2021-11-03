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«Мы на грани остановки»: федеральный центр нейрохирургии заявил о проблемах с отоплением

С начала отопительного сезона в здании периодически нет тепла

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Центр работает в Новосибирске с 2012 года

Центр работает в Новосибирске с 2012 года

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Федеральный центр нейрохирургии, расположенный в Новосибирске, столкнулся с проблемами из-за отопления. По словам сотрудников центра, из-за низких температур страдают пациенты.

О недостаточном отоплении рассказал главный врач центра Джамиль Рзаев. По его словам, после резкого похолодания ситуация ухудшилась.

— У нас каждый год проблемы с отоплением, но в этом году совсем плохо. Нам нужно решить этот вопрос до праздников, потому что мы продолжаем оперировать и в праздники. А сейчас мы на грани остановки, — сказал Джамиль Рзаев.

Федеральный центр нейрохирургии располагается на улице Немировича-Данченко, 132/1. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании подтвердили, что в здании были проблемы с теплом.

— В этом здании действительно были проблемы с отоплением. С начала отопительного сезона периодически возникали проблемы с качеством теплоснабжения. Это было связано с многочисленными дефектами на левом берегу. Но сейчас параметры теплоснабжения отрегулировали, — прокомментировали в СГК.

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ начал работать в сентябре 2012 года. Центр построили в рамках национального проекта «Здоровье». Там принимают жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и других регионов России.

В конце октября студентов одного из новосибирских училищ перевели на дистанционное обучение из-за аварии на теплосетях. В учебном заведении больше недели не было отопления.

С регулярным отключением тепла сталкиваются и в жилых домах. Ране мы публиковали инструкцию о том, что делать в такой ситуации.

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отоплениездоровье
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