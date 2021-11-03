«Мы на грани остановки»: федеральный центр нейрохирургии заявил о проблемах с отоплением

Федеральный центр нейрохирургии, расположенный в Новосибирске, столкнулся с проблемами из-за отопления. По словам сотрудников центра, из-за низких температур страдают пациенты.

О недостаточном отоплении рассказал главный врач центра Джамиль Рзаев. По его словам, после резкого похолодания ситуация ухудшилась.

— У нас каждый год проблемы с отоплением, но в этом году совсем плохо. Нам нужно решить этот вопрос до праздников, потому что мы продолжаем оперировать и в праздники. А сейчас мы на грани остановки, — сказал Джамиль Рзаев.