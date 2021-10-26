26 октября вторник
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 70.13
eur 81.74
Тема дняХоккеист умер после матча
Все новости
Все новости

Стала известна дата запуска первых ракет с атомной подлодки «Новосибирск»

На вооружение она должна поступить к декабрю

1 325
31Обсудить

Поделиться

Подлодку строили восемь лет

Подлодку строили восемь лет

Поделиться

Первые пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ», в том числе один залповый, с атомной подводной лодки (АПЛ) «Новосибирск» могут быть произведены уже в середине ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства добавил, что пуски будут проводиться как с воды, так и из-под нее.

В конце мая стало известно, что испытания первой серийной атомной подводной лодки 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» начнутся летом, а к декабрю она поступит уже на вооружение.

Корреспондент НГС попросила завод «Севмаш» уточнить информацию о подлодке.

Сейчас на заводе «Севмаш» строятся семь субмарин проекта 885М. Создание подводной лодки «Новосибирск» началось еще в 2013 году. Тогда планировалось, что ее построят за пять лет, но в итоге сроки откладывались, вплоть до 2021 года. Предыдущую подлодку «Новосибирск» ранее уже утилизировали.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

атомная подлодкаатомная подлодка «Новосибирск»подлодка «Новосибирск»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...