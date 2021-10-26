Стала известна дата запуска первых ракет с атомной подлодки «Новосибирск»

Первые пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ», в том числе один залповый, с атомной подводной лодки (АПЛ) «Новосибирск» могут быть произведены уже в середине ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства добавил, что пуски будут проводиться как с воды, так и из-под нее.
В конце мая стало известно, что испытания первой серийной атомной подводной лодки 885М шифр «
Корреспондент НГС попросила завод «Севмаш» уточнить информацию о подлодке.
Сейчас на заводе «Севмаш» строятся семь субмарин проекта 885М. Создание подводной лодки «Новосибирск» началось еще в 2013 году. Тогда планировалось, что ее построят за пять лет, но в итоге сроки откладывались, вплоть до 2021 года. Предыдущую подлодку «Новосибирск» ранее уже утилизировали.