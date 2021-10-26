Стала известна дата запуска первых ракет с атомной подлодки «Новосибирск»

Сейчас на заводе «Севмаш» строятся семь субмарин проекта 885М. Создание подводной лодки «Новосибирск» началось еще в 2013 году. Тогда планировалось, что ее построят за пять лет, но в итоге сроки откладывались, вплоть до 2021 года. Предыдущую подлодку «Новосибирск» ранее уже утилизировали.