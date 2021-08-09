Стало известно, когда новая атомная подлодка «Новосибирск» поступит на вооружение ВМФ

Атомная подлодка «Новосибирск» поступит на вооружение ВМФ в декабре
Атомную подлодку «Новосибирск» должны передать в конце 2021 года военно-морскому флоту, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Издание пишет, что «Новосибирск» (проект 885М, «Ясень-М») сдадут в декабре.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос на завод «Севмаш» с просьбой уточнить информацию.
Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что заводские ходовые испытания субмарины начнутся в конце июня.
Сейчас на заводе «Севмаш» строятся семь субмарин проекта 885М. Создание подводной лодки «Новосибирск» началось еще в 2013 году. Тогда планировалось, что ее построят за пять лет, но в итоге сроки откладывались вплоть до 2021 года. Предыдущую подлодку «Новосибирск» ранее уже утилизировали.