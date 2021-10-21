В Новосибирск идут дожди с сильным ветром. Сколько продлится непогода?

После затяжного солнечного периода, за который мы должны благодарить теплые воздушные массы из Казахстана, в Новосибирск идет дождливая и ветреная погода. Мы изучили прогнозы, чтобы узнать, что ждет жителей региона в ближайшие дни.

Согласно сервису погоды «Гисметео», сегодня, 21 октября, стал последним теплым днем. Воздух в Новосибирске прогрелся до +14, по области — до +16 градусов. Синоптики обещают, что уже с завтрашнего дня, 22 октября, в регионе пойдут дожди разной интенсивности и резко похолодает. Осадки будут усиливаться в течение недели, вплоть до следующей пятницы. В это время порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.