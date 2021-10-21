В Новосибирск идут дожди с сильным ветром. Сколько продлится непогода?

После затяжного солнечного периода, за который мы должны благодарить теплые воздушные массы из Казахстана, в Новосибирск идет дождливая и ветреная погода. Мы изучили прогнозы, чтобы узнать, что ждет жителей региона в ближайшие дни.
Согласно сервису погоды «Гисметео», сегодня, 21 октября, стал последним теплым днем. Воздух в Новосибирске прогрелся до +14, по области — до +16 градусов. Синоптики обещают, что уже с завтрашнего дня, 22 октября, в регионе пойдут дожди разной интенсивности и резко похолодает. Осадки будут усиливаться в течение недели, вплоть до следующей пятницы. В это время порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
На несколько дней тепло попробует возвратиться в регион — но прежних показателей уже не достигнет.
Аналогичную дождливую погоду в ближайшие дни обещает сервис «Яндекс.Погода». В среду и четверг, 27 и 28 октября, дожди вовсе сменятся небольшим снегом. К тому времени дневные температуры будут колебаться в районе 0 градусов.
По версии сервиса погоды «Фобос», в Новосибирске установится пасмурная погода с небольшими осадками. Самыми холодными днями этого периода станут пятница и суббота, 22 и 23 октября. Из-за ветра и высокой влажности будет казаться, что на улице холоднее обещанных +5... +7 градусов.
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