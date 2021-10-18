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Пришло тепло из Казахстана: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на три дня

Воздух может прогреться до +14 градусов

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На этой неделе погода будет удачной для прогулок

На этой неделе погода будет удачной для прогулок

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В Новосибирске к концу недели потеплеет до +14 градусов

В Новосибирске в конце недели, 21 октября, ожидается потепление до +14 градусов. При этом погода будет сухой.

— Мы попадаем в теплый сектор, на фоне высокого давления осадков нет. Довольно высокие температуры пришли из Казахстана, — сообщили НГС в новосибирском Гидрометцентре.

Во вторник, 19 октября, ожидается юго-западный ветер силой 2–7 м/с. Температура ночью составит -2... 0 градусов, днем — +10... +12 градусов, в районе ОбьГЭС будет прохладней — +7... +9 градусов.

20 октября ночная температура в Новосибирске также составит -2... 0 градусов, а днем потеплеет до +11... +13 градусов. В четверг воздух ночью прогреется до 0... +2 градусов, а днем температура поднимется до +12... +14 градусов. В эти дни синоптики ожидают южный ветер силой 2–7 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту неделю, который составили популярные интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.

В начале октября Гидрометцентр России составил приблизительный прогноз температуры и осадков в Новосибирске на ноябрь. Выяснилось, что этот месяц в городе может стать аномальным.

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