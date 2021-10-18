Пришло тепло из Казахстана: синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на три дня

В Новосибирске к концу недели потеплеет до
В Новосибирске в конце недели, 21 октября, ожидается потепление до
— Мы попадаем в теплый сектор, на фоне высокого давления осадков нет. Довольно высокие температуры пришли из Казахстана, — сообщили НГС в новосибирском Гидрометцентре.
Во вторник, 19 октября, ожидается юго-западный ветер силой
20 октября ночная температура в Новосибирске также составит
Ранее НГС изучил прогноз погоды на эту неделю, который составили популярные интернет-сервисы. Рассказываем, чего стоит ждать.
В начале октября Гидрометцентр России составил приблизительный прогноз температуры и осадков в Новосибирске на ноябрь. Выяснилось, что этот месяц в городе может стать аномальным.