Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придут похолодание и снег

Теплая погода в Новосибирске и области продержится недолго, уже к концу рабочей недели ей на смену придут осадки и похолодание. Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



— Мы ожидаем дожди, которые начнутся 21 октября по западу днем, а 22 октября пройдут через всю территорию области. Небольшие осадки ожидаются в городе 22 октября . Пока температурный фон не позволяет нам перенести осадки в фазу снега, — объяснила синоптик.

