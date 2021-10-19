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Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придут похолодание и снег

Неожиданно выглянувшее в конце октября солнце совсем скоро затянут тучи

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Новосибирцев предупредили о грядущем похолодании

Новосибирцев предупредили о грядущем похолодании

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Синоптики составили прогноз на похолодание в Новосибирске

Теплая погода в Новосибирске и области продержится недолго, уже к концу рабочей недели ей на смену придут осадки и похолодание. Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

— Мы ожидаем дожди, которые начнутся 21 октября по западу днем, а 22 октября пройдут через всю территорию области. Небольшие осадки ожидаются в городе 22 октября. Пока температурный фон не позволяет нам перенести осадки в фазу снега, — объяснила синоптик.

Вместе с дождями, по ее словам, будет снижаться и температурный фон:

— Похолодание мы ожидаем на 22 октября. Если 20–21-го числа дневные температуры по Новосибирской области составят +12… +16 градусов, то уже 22 октября мы ждем дневную температуру 7–12 градусов тепла. То есть на 4–5 градусов днем температурный фон понизится. В городе 20 и 21 октября будет 12–14 градусов тепла, а 22-го — уже +8… +10 градусов. Дальше начнется захолаживание, возможно, в последующие дни снег уже где-то и будет пролетать.

Пока, как утверждают синоптики, явного похолодания в городе и области в ближайшие дни не предвидится.

Несмотря на пока еще комфортную погоду, дышать воздухом в Новосибирске по-прежнему затруднительно — сервисы оценивают качество воздуха в городе как низкое.

Сегодня департамент ЧС мэрии Новосибирска назвал причины смога, который наблюдается в городе с выходных.

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