Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придут похолодание и снег

Синоптики составили прогноз на похолодание в Новосибирске
Теплая погода в Новосибирске и области продержится недолго, уже к концу рабочей недели ей на смену придут осадки и похолодание. Об этом корреспонденту НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
— Мы ожидаем дожди, которые начнутся
Вместе с дождями, по ее словам, будет снижаться и температурный фон:
— Похолодание мы ожидаем на
Пока, как утверждают синоптики, явного похолодания в городе и области в ближайшие дни не предвидится.
Несмотря на пока еще комфортную погоду, дышать воздухом в Новосибирске по-прежнему затруднительно — сервисы оценивают качество воздуха в городе как низкое.
Сегодня департамент ЧС мэрии Новосибирска назвал причины смога, который наблюдается в городе с выходных.