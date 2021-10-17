В Новосибирске муниципальные бани закроют и передадут частным инвесторам. Когда это произойдет

Мэрия Новосибирска приняла решение закрыть муниципальные бани и передать их частным инвесторам. Судьба шести заведений, которые находятся на территории города, сейчас решается.



— Мы точно работаем до 29 октября включительно, потом будет решено, как поступят с банями дальше — передадут в частные руки, закроют или продлят работу еще на месяц, — рассказала корреспонденту НГС администратор одной из бань.

Глава Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщил НГС, что этот сезон все шесть бань отработают в прежнем режиме.