В Новосибирске муниципальные бани закроют и передадут частным инвесторам. Когда это произойдет

Новосибирск лишится муниципальных бань
Мэрия Новосибирска приняла решение закрыть муниципальные бани и передать их частным инвесторам. Судьба шести заведений, которые находятся на территории города, сейчас решается.
— Мы точно работаем до 29 октября включительно, потом будет решено, как поступят с банями дальше — передадут в частные руки, закроют или продлят работу еще на месяц, — рассказала корреспонденту НГС администратор одной из бань.
Глава Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщил НГС, что этот сезон все шесть бань отработают в прежнем режиме.
— Мы не видим смысла закрывать бани до конца сезона, который завершается в апреле. В октябре мы провели процедуру сокращения персонала. Без этой процедуры мы не сможем передать заведения ни концессионерам, ни инвесторам. По нашим подсчетам, в ремонт и содержание бань требуется вложить более 240 миллионов рублей, таких денег в бюджете нет. Поэтому было решено передать бани частным инвесторам, которых выберут по итогам конкурсной процедуры. На конкурс будем выставлять их парами: в нагрузку к наиболее востребованным заведениям будут идти бани с меньшей проходимостью. Бани будут отремонтированы и продолжат функционировать, — рассказал Виталий Витухин.
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