17 октября воскресенье
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 71.24
eur 82.73
Тема дняПереезд в Красноярск. Плюсы и минусы
Все новости
Все новости

В Новосибирске муниципальные бани закроют и передадут частным инвесторам. Когда это произойдет

Сейчас в городе осталось шесть таких бань

1 125
20Обсудить

Поделиться

Сейчас в банях три дня в неделю действует льготное посещение для пенсионеров

Сейчас в банях три дня в неделю действует льготное посещение для пенсионеров

Поделиться

Новосибирск лишится муниципальных бань

Мэрия Новосибирска приняла решение закрыть муниципальные бани и передать их частным инвесторам. Судьба шести заведений, которые находятся на территории города, сейчас решается.

— Мы точно работаем до 29 октября включительно, потом будет решено, как поступят с банями дальше — передадут в частные руки, закроют или продлят работу еще на месяц, — рассказала корреспонденту НГС администратор одной из бань.

Глава Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщил НГС, что этот сезон все шесть бань отработают в прежнем режиме.

— Мы не видим смысла закрывать бани до конца сезона, который завершается в апреле. В октябре мы провели процедуру сокращения персонала. Без этой процедуры мы не сможем передать заведения ни концессионерам, ни инвесторам. По нашим подсчетам, в ремонт и содержание бань требуется вложить более 240 миллионов рублей, таких денег в бюджете нет. Поэтому было решено передать бани частным инвесторам, которых выберут по итогам конкурсной процедуры. На конкурс будем выставлять их парами: в нагрузку к наиболее востребованным заведениям будут идти бани с меньшей проходимостью. Бани будут отремонтированы и продолжат функционировать, — рассказал Виталий Витухин.

Неделю назад в новосибирской сауне от удара током погиб мужчина. Специалист объяснил, почему это произошло.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

закрытиемуниципальные бани
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...