«И пол, и поручень стали проводниками»: электрик объяснил, почему от удара током в новосибирской сауне погиб мужчина

Прошедшая суббота обернулась трагедией для отдыхающих в сауне банкетного комплекса «Император». От удара током погиб мужчина, а также еще об одном пострадавшем заявили гости. НГС узнал у профессионального электрика, как сауна могла стать таким опасным местом.

— Тут всё элементарно. В таких помещениях с влагонасыщением, как бассейны, сауны и бани — стены являются проводником электрического тока. Поэтому по всем нормам там напряжение максимальное должно быть не выше 12 вольт, — объяснил корреспонденту НГС Денис Колчин, электромонтер, электрик 5-го разряда, 4-ой группы допуска. — Если выше напряжение, то неважно какое помещение сауны в данную минуту. Сырое, не сырое — оно является опасным для жизни человека. Вероятно, монтаж проводки и оборудование помещения были сделаны с нарушениями, скорее всего, использовали 220 вольт.

