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«И пол, и поручень стали проводниками»: электрик объяснил, почему от удара током в новосибирской сауне погиб мужчина

Специалист предполагает, что была нарушена техника безопасности

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Сейчас в трагедии разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело

Сейчас в трагедии разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело

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Новосибирский электрик объяснил, почему от удара током в сауне погиб мужчина

Прошедшая суббота обернулась трагедией для отдыхающих в сауне банкетного комплекса «Император». От удара током погиб мужчина, а также еще об одном пострадавшем заявили гости. НГС узнал у профессионального электрика, как сауна могла стать таким опасным местом.

— Тут всё элементарно. В таких помещениях с влагонасыщением, как бассейны, сауны и бани — стены являются проводником электрического тока. Поэтому по всем нормам там напряжение максимальное должно быть не выше 12 вольт, — объяснил корреспонденту НГС Денис Колчин, электромонтер, электрик 5-го разряда, 4-ой группы допуска. — Если выше напряжение, то неважно какое помещение сауны в данную минуту. Сырое, не сырое — оно является опасным для жизни человека. Вероятно, монтаж проводки и оборудование помещения были сделаны с нарушениями, скорее всего, использовали 220 вольт.

Специалист предполагает, что трагедия произошла из-за повышенного напряжения.

— Неважно как и к чему прикасаться. И пол и поручень стали проводниками. И неважно одной или двумя руками прикасались к ним. Всё равно человека ударит. Должны быть соответствующие документы у тех, кто оказывает такие услуги — спецификация, наименование. Нарушена техника безопасности. Посетитель на глаз определить напряжение не сможет, — добавил электрик.

Он также объяснил, почему один из мужчин только пострадал, но не умер от удара.

— У каждого человека своя проводимость. У меня, например, могут быть влажными руки, и более высокая проводимость, а при сухих — более низкая. Всё очень индивидуально, — отметил специалист.

Сейчас в трагедии разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

В сентябре на новосибирском заводе работник оказался в реанимации после сильного удара током. Кабели на подстанции были под напряжением 10 тысяч вольт.

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удар токомэлектричество
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