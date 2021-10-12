«И пол, и поручень стали проводниками»: электрик объяснил, почему от удара током в новосибирской сауне погиб мужчина

Новосибирский электрик объяснил, почему от удара током в сауне погиб мужчина
Прошедшая суббота обернулась трагедией для отдыхающих в сауне банкетного комплекса «Император». От удара током погиб мужчина, а также еще об одном пострадавшем заявили гости. НГС узнал у профессионального электрика, как сауна могла стать таким опасным местом.
— Тут всё элементарно. В таких помещениях с влагонасыщением, как бассейны, сауны и бани — стены являются проводником электрического тока. Поэтому по всем нормам там напряжение максимальное должно быть не выше 12 вольт, — объяснил корреспонденту НГС Денис Колчин, электромонтер, электрик
Специалист предполагает, что трагедия произошла из-за повышенного напряжения.
— Неважно как и к чему прикасаться. И пол и поручень стали проводниками. И неважно одной или двумя руками прикасались к ним. Всё равно человека ударит. Должны быть соответствующие документы у тех, кто оказывает такие услуги — спецификация, наименование. Нарушена техника безопасности. Посетитель на глаз определить напряжение не сможет, — добавил электрик.
Он также объяснил, почему один из мужчин только пострадал, но не умер от удара.
— У каждого человека своя проводимость. У меня, например, могут быть влажными руки, и более высокая проводимость, а при сухих — более низкая. Всё очень индивидуально, — отметил специалист.
Сейчас в трагедии разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.
В сентябре на новосибирском заводе работник оказался в реанимации после сильного удара током. Кабели на подстанции были под напряжением 10 тысяч вольт.