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Новосибирцы вышли в парки и скверы на субботник — 10 осенних фото

Город готовят к зиме

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В центре города уборка началась в 09:00

В центре города уборка началась в 09:00

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В Новосибирске прошел общегородской субботник

Сегодня, 16 октября, в Новосибирске проходит общегородской субботник. С раннего утра жители города вышли в скверы и парки, чтобы собрать мусор и опавшую листву.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как это мероприятие проходило в Первомайском сквере.

На работы на этом участке вышли около 30 человек

На работы на этом участке вышли около 30 человек

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Всего в городе организовали субботники в 25 скверах, бульварах и парках

Всего в городе организовали субботники в 25 скверах, бульварах и парках

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Уборку также проводят на придомовых территориях

Уборку также проводят на придомовых территориях

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Вывозом мусора занимается Департамент транспорта и районные администрации

Вывозом мусора занимается Департамент транспорта и районные администрации

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Участие принимают коллективы предприятий, представители учебных заведений, военных частей и все желающие

Участие принимают коллективы предприятий, представители учебных заведений, военных частей и все желающие

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В прошлом году субботник отменили из-за пандемии коронавируса

В прошлом году субботник отменили из-за пандемии коронавируса

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Такая уборка нужна для подготовки города к зиме

Такая уборка нужна для подготовки города к зиме

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Общегородской субботник давно стал традицией

Общегородской субботник давно стал традицией

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Погода сегодня не мешает уборке — на улице, по данным «Яндекса», +5 градусов

Погода сегодня не мешает уборке — на улице, по данным «Яндекса», +5 градусов

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В начале октября новосибирцы вышли на уборку реки Каменки. Зимой там снесли гаражи, и мусор попал в реку. В результате из русла достали кучи мусора. А на прошлой неделе новосибирцы соревновались в том, кто соберет больше мусора на набережной — посмотрите на это в фоторепортаже НГС.

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