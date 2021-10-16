Новосибирцы вышли в парки и скверы на субботник — 10 осенних фото

В Новосибирске прошел общегородской субботник
Сегодня, 16 октября, в Новосибирске проходит общегородской субботник. С раннего утра жители города вышли в скверы и парки, чтобы собрать мусор и опавшую листву.
Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как это мероприятие проходило в Первомайском сквере.
В начале октября новосибирцы вышли на уборку реки Каменки. Зимой там снесли гаражи, и мусор попал в реку. В результате из русла достали кучи мусора. А на прошлой неделе новосибирцы соревновались в том, кто соберет больше мусора на набережной — посмотрите на это в фоторепортаже НГС.