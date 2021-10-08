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Новосибирцы 2 часа соревновались, кто соберет больше мусора на набережной. 10 фото странной гонки

Волонтеры вышли на уборку, несмотря на плохую погоду

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Участники собрались на Обской, 4

Участники собрались на Обской, 4

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На Михайловской набережной прошла экологическая акция

В пятницу, 8 октября, на Михайловской набережной Новосибирска студенты-волонтеры сделали уборку на береговой линии. Уборка прошла в рамках акции «Вода России».

В уборке приняли участие команды разных вузов, они соревновались между собой.

Как рассказала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова, на мероприятии собрали 20 кубов несортируемых отходов — это растительные отходы и грязный, не годный к переработке пластик

Как рассказала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Мария Сидорова, на мероприятии собрали 20 кубов несортируемых отходов — это растительные отходы и грязный, не годный к переработке пластик

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Еще 6 кубов отходов пойдет на сортировку. Перерабатываемые отходы вывезла компания «Неотход» и МУП «Спецавтохозяйство»

Еще 6 кубов отходов пойдет на сортировку. Перерабатываемые отходы вывезла компания «Неотход» и МУП «Спецавтохозяйство»

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В акции участвовали команды из 6 вузов — НГАСУ, НГУЭУ, Сибирского государственного университета водного транспорта, НГАУ и СГУГиТ

В акции участвовали команды из 6 вузов — НГАСУ, НГУЭУ, Сибирского государственного университета водного транспорта, НГАУ и СГУГиТ

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В целом в уборке участвовали около 100 человек

В целом в уборке участвовали около 100 человек

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Выиграли команды НГАСУ и НГАУ — они собрали больше всего отходов

Выиграли команды НГАСУ и НГАУ — они собрали больше всего отходов

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«В этот раз дети отличились тем, что они помогали друг другу. Были команды только из девочек, так вот мальчики всё равно им помогали», — рассказала Мария Сидорова

«В этот раз дети отличились тем, что они помогали друг другу. Были команды только из девочек, так вот мальчики всё равно им помогали», — рассказала Мария Сидорова

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На акции убирали не только бытовые отходы, но и растительный мусор

На акции убирали не только бытовые отходы, но и растительный мусор

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Участники собрались в 14:00 и работали около 2 часов

Участники собрались в 14:00 и работали около 2 часов

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Работы прошли на Михайловской набережной

Работы прошли на Михайловской набережной

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Весной в городе прошла еще одна экологическая акция — «Час Земли». Новосибирские организации, присоединившиеся к акции, с 20:30 до 21:30 отключили в своих зданиях свет и подсветку в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Посмотрите, как это было.

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отходыпереработка
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