Новосибирцы 2 часа соревновались, кто соберет больше мусора на набережной. 10 фото странной гонки

На Михайловской набережной прошла экологическая акция
В пятницу, 8 октября, на Михайловской набережной Новосибирска студенты-волонтеры сделали уборку на береговой линии. Уборка прошла в рамках акции «Вода России».
В уборке приняли участие команды разных вузов, они соревновались между собой.
Весной в городе прошла еще одна экологическая акция — «Час Земли». Новосибирские организации, присоединившиеся к акции, с 20:30 до 21:30 отключили в своих зданиях свет и подсветку в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Посмотрите, как это было.