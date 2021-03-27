В Новосибирске погасла подсветка на зданиях мэрии и НОВАТа — 6 фото, как это было

Вечером в субботу, 27 марта , новосибирцы приняли участие во всемирной экологической акции «Час Земли».



Новосибирские организации, присоединившиеся к акции, отмечают «Час Земли» с 20:30 до 21:30 и отключают на своих зданиях свет и подсветку в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Также в акции принимают участие и простые новосибирцы.