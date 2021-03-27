В Новосибирске погасла подсветка на зданиях мэрии и НОВАТа — 6 фото, как это было

Вечером в субботу,
Новосибирские организации, присоединившиеся к акции, отмечают «Час Земли» с 20:30 до 21:30 и отключают на своих зданиях свет и подсветку в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Также в акции принимают участие и простые новосибирцы.
В этом году акция «Час Земли» проходит под лозунгом «#откройся». Мэрия города порекомендовала отключать лишь архитектурно-декоративную и дежурную подсветку зданий, а также других объектов, не связанных с обеспечением безопасности и жизнедеятельности граждан.
— Акция призывает бережно и ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. «Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете, — передает пресс-центр мэрии Новосибирск
В прошлом году акция проходила в онлайн-формате, а как это было в 2019 году, можно посмотреть здесь.