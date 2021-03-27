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В Новосибирске погасла подсветка на зданиях мэрии и НОВАТа — 6 фото, как это было

В городе проходит экологическая акция «Час Земли»

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Новосибирск принимает участие в этой экологической акции уже 14-й раз

Новосибирск принимает участие в этой экологической акции уже 14-й раз

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Вечером в субботу, 27 марта, новосибирцы приняли участие во всемирной экологической акции «Час Земли».

Новосибирские организации, присоединившиеся к акции, отмечают «Час Земли» с 20:30 до 21:30 и отключают на своих зданиях свет и подсветку в знак неравнодушного отношения к будущему планеты. Также в акции принимают участие и простые новосибирцы.

Всемирный фонд дикой природы впервые организовал акцию в России в <nobr class="_">2009 году</nobr>

Всемирный фонд дикой природы впервые организовал акцию в России в 2009 году

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В этом году акция «Час Земли» проходит под лозунгом «#откройся». Мэрия города порекомендовала отключать лишь архитектурно-декоративную и дежурную подсветку зданий, а также других объектов, не связанных с обеспечением безопасности и жизнедеятельности граждан.

Ежегодно в акции принимают участия от 16 до <nobr class="_">20 миллионов</nobr> человек

Ежегодно в акции принимают участия от 16 до 20 миллионов человек

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В прошлом году, например, акция впервые проходила в онлайн-формате из-за пандемии

В прошлом году, например, акция впервые проходила в онлайн-формате из-за пандемии

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— Акция призывает бережно и ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. «Час Земли» — самая массовая экологическая акция на планете, — передает пресс-центр мэрии Новосибирск

«Час Земли» обращает внимание на бережное отношение к природе и ее ресурсам

«Час Земли» обращает внимание на бережное отношение к природе и ее ресурсам

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В Новосибирске в акции приняли участие&nbsp;здания административного и культурного назначения. Например, НОВАТ и здание мэрии города

В Новосибирске в акции приняли участие здания административного и культурного назначения. Например, НОВАТ и здание мэрии города

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В прошлом году акция проходила в онлайн-формате, а как это было в 2019 году, можно посмотреть здесь.

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Час Землиакцияэкология
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