В Новосибирске разрешили полностью работать санаторию, в котором нашли 40-летние бинты

С четырех кабинетов санаторно-курортного комплекса «Приволжский» в Ельцовке сняли пломбы — закончилось судебное разбирательство по итогам проверки Росздравнадзора по Новосибирской области.
В санатории, который принадлежит Министерству обороны, уже прошло несколько проверок: Росздравнадзор выявлял нарушения, но их не исправляли полностью, поэтому
— С учетом того, что учреждение начало предпринимать меры, направленные на исправление нарушений, например, готовность их устранить, закуп необходимого оборудования, о которых сообщалось в официальных письмах от руководства санаторно-курортного комплекса, мы не настаивали на дальнейшем приостановлении деятельности по ряду медицинских услуг, — рассказала журналисту НГС руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева.
Поэтому после недавнего опубликования решения суда Росздравнадзор снял пломбы с четырех медицинских кабинетов санатория. То есть оказание стоматологической, доврачебной и диагностической медпомощи возобновлено, но оказывать ее нужно будет на зарегистрированном медицинском оборудовании.
По решению Арбитражного суда Новосибирской области санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны РФ привлечен к административной ответственности по
— Также в решении суда указано, что стоматологическая помощь оказывалась филиалом санатория «Ельцовка» ФГБУ «СКК "Приволжский"» МО РФ на стоматологической установке Sirona без маркировки на русском языке, регистрационное удостоверение у которой не действует и отменено. УЗИ-аппарат Mindray, на котором также оказывалась медицинская помощь, не имел маркировки на русском языке, и при инспекционном визите на него не представлены документы качества. Как указал суд в своем решении, допускается дополнительное использование других языков, но в данном случае имеется маркировка только на иностранном языке, — поясняет Елена Хрусталева.
То есть из-за отсутствия надлежащей маркировки на медицинском изделии, добавляет Хрусталева, медицинское изделие имеет признаки незарегистрированного и не может использоваться по назначению.
Кроме того, рассказывает глава Росздравнадзора, суд в очередной раз постановил, что у начальника филиала санатория отсутствует необходимое для замещения должности высшее медицинское образование. Аналогичное решение Арбитражный суд Новосибирской области выносил
— Действия Росздравнадзора направлены на защиту прав граждан на оказание им безопасной и эффективной медицинской помощи, а также на предотвращение нарушений в сфере здравоохранения. Мы планируем продолжить проверки филиала санатория «Ельцовка» по исполнению предписаний, выданных ему, до момента полного устранения нарушений медицинского законодательства, — резюмировала Елена Хрусталева.
В начале августа НГС обращался в Министерство обороны по ситуации с санаторием, но ответ на запрос до сих пор не был получен.
Ранее мы рассказывали, что Росздравнадзор и прокуратура Новосибирской области проводят проверку, которая связана с оказанием помощи детям с онкологическими заболеваниями: на что жаловались их родители.