В Новосибирске разрешили полностью работать санаторию, в котором нашли 40-летние бинты

С четырех кабинетов санаторно-курортного комплекса «Приволжский» в Ельцовке сняли пломбы — закончилось судебное разбирательство по итогам проверки Росздравнадзора по Новосибирской области.



В санатории, который принадлежит Министерству обороны, уже прошло несколько проверок: Росздравнадзор выявлял нарушения, но их не исправляли полностью, поэтому 4 августа 2021 года в нем опечатали четыре кабинета и остановили работу по некоторым направлениям (подробнее об этом мы рассказывали здесь).

— С учетом того, что учреждение начало предпринимать меры, направленные на исправление нарушений, например, готовность их устранить, закуп необходимого оборудования, о которых сообщалось в официальных письмах от руководства санаторно-курортного комплекса, мы не настаивали на дальнейшем приостановлении деятельности по ряду медицинских услуг, — рассказала журналисту НГС руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева.