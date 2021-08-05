5 августа четверг
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 72.79
eur 86.41
Тема дняКак живут рядом с гигантской свалкой (впечатляет)

Все новости

Все новости

В новосибирском санатории опечатали четыре кабинета — что в нем нашли, кроме бинтов 40-летней давности

В санаторно-курортном комплексе «Приволжский» временно остановили работу нескольких направлений

1 121
10Обсудить

Поделиться

Ранее Росздравнадзор уже выявлял нарушения в санатории, но их не исправили

Ранее Росздравнадзор уже выявлял нарушения в санатории, но их не исправили

Поделиться

Росздравнадзор Новосибирской области опечатал четыре кабинета в санаторно-курортном комплексе «Приволжский» в Ельцовке и остановил его работу по некоторым направлениям.

4 августа в санатории, который принадлежит министерству, прошла очередная проверка. Росздравнадзор и ранее выявлял нарушения, но их не исправляли полностью.

Какие нарушения были в санатории ранее

По данным надзорного органа, здесь нарушали стандарты лечения и обращения с лекарствами, здесь не было необходимого оснащения для оказания медпомощи. Аптечный кабинет, где хранились лекарственные препараты и медицинские изделия, требовал капитального ремонта.

— Например, инспекторами надзорного органа выявлены бинты, произведенные в 1979 и 1988 годах. Также в обращении находились незарегистрированные медицинские изделия, которые по требованиям законодательства не могут находиться в обращении на территории РФ. Должность директора филиала санатория занимал специалист, не имеющий соответствующего медицинского образования, что также является нарушением лицензионных требований, — пояснила журналисту НГС руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева.

В таком состоянии был аптечный кабинет в апреле 2021 года, но после его всё же отремонтировали

В таком состоянии был аптечный кабинет в апреле 2021 года, но после его всё же отремонтировали

Поделиться

В ходе проверки, проведенной в апреле 2021 года, в связи с поступившей жалобой на работу санаторного учреждения вновь были выявлены нарушения лицензионных требований — отсутствовало более 80 единиц оснащения, сохранялись нарушения обращения с лекарствами и медизделиями. Также там снова были и незарегистрированные медицинские изделия. По итогам проверок составлялись протоколы об административных правонарушениях.

Предписания от 30 апреля 2021 года санаторий выполнил только частично — проверка в июне показала, что 5 нарушений было устранено и только 8 единиц оборудования было добавлено. В санатории не было отделений по профилям «терапия», «диетология», «неврология», «стоматология». Лекарственные препараты продолжали хранить неправильно. На учреждение в конце июня составили административный протокол о невыполнении предписаний.

В санатории в апреле 2021 года были бинты, выпущенные в 1979 году

В санатории в апреле 2021 года были бинты, выпущенные в 1979 году

Поделиться

Что показала новая проверка


4 августа Росздравнадзор вновь посетил с проверкой санаторий. Елена Хрусталева рассказала журналисту НГС, что сейчас у санатория приостановлена деятельность по трем видам медицинских услуг — сестринскому делу, стоматологии и ультразвуковой диагностике, опечатано четыре кабинета. По остальным медицинским услугам, например санаторно-курортным услугам, терапии, есть несоответствие стандартам, но деятельность по ним не остановили.

— В связи с множественными правонарушениями, выявленными в ходе инспекционного визита, планируется составить четыре протокола об административных правонарушениях. Кроме того, в связи с неисполнением ранее выданного предписания также будет составлен протокол об административных правонарушениях о неустранении ранее выявленных нарушений, — добавила Елена Хрусталева.

В санатории опечатали 4 кабинета

В санатории опечатали 4 кабинета

Поделиться

Руководителя санатория на момент подготовки материала не было на месте, НГС отправил запрос на электронную почту учреждения с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС публиковал топ-5 санаториев, расположенных в Новосибирской области: путевки в некоторые сопоставимы с турами в Египет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Министерство обороныРосздравнадзорсанаторийЕлена Хрусталева«Приволжский»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...