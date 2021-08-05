В новосибирском санатории опечатали четыре кабинета — что в нем нашли, кроме бинтов 40-летней давности

Росздравнадзор Новосибирской области опечатал четыре кабинета в санаторно-курортном комплексе «Приволжский» в Ельцовке и остановил его работу по некоторым направлениям.

4 августа в санатории, который принадлежит министерству, прошла очередная проверка. Росздравнадзор и ранее выявлял нарушения, но их не исправляли полностью.

Какие нарушения были в санатории ранее

По данным надзорного органа, здесь нарушали стандарты лечения и обращения с лекарствами, здесь не было необходимого оснащения для оказания медпомощи. Аптечный кабинет, где хранились лекарственные препараты и медицинские изделия, требовал капитального ремонта.