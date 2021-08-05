В новосибирском санатории опечатали четыре кабинета — что в нем нашли, кроме бинтов 40-летней давности

Росздравнадзор Новосибирской области опечатал четыре кабинета в санаторно-курортном комплексе «Приволжский» в Ельцовке и остановил его работу по некоторым направлениям.
4 августа в санатории, который принадлежит министерству, прошла очередная проверка. Росздравнадзор и ранее выявлял нарушения, но их не исправляли полностью.
Какие нарушения были в санатории ранее
По данным надзорного органа, здесь нарушали стандарты лечения и обращения с лекарствами, здесь не было необходимого оснащения для оказания медпомощи. Аптечный кабинет, где хранились лекарственные препараты и медицинские изделия, требовал капитального ремонта.
— Например, инспекторами надзорного органа выявлены бинты, произведенные в 1979 и 1988 годах. Также в обращении находились незарегистрированные медицинские изделия, которые по требованиям законодательства не могут находиться в обращении на территории РФ. Должность директора филиала санатория занимал специалист, не имеющий соответствующего медицинского образования, что также является нарушением лицензионных требований, — пояснила журналисту НГС руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева.
В ходе проверки, проведенной в апреле 2021 года, в связи с поступившей жалобой на работу санаторного учреждения вновь были выявлены нарушения лицензионных требований — отсутствовало более 80 единиц оснащения, сохранялись нарушения обращения с лекарствами и медизделиями. Также там снова были и незарегистрированные медицинские изделия. По итогам проверок составлялись протоколы об административных правонарушениях.
Предписания от 30 апреля 2021 года санаторий выполнил только частично — проверка в июне показала, что 5 нарушений было устранено и только 8 единиц оборудования было добавлено. В санатории не было отделений по профилям «терапия», «диетология», «неврология», «стоматология». Лекарственные препараты продолжали хранить неправильно. На учреждение в конце июня составили административный протокол о невыполнении предписаний.
Что показала новая проверка
4 августа Росздравнадзор вновь посетил с проверкой санаторий. Елена Хрусталева рассказала журналисту НГС, что сейчас у санатория приостановлена деятельность по трем видам медицинских услуг — сестринскому делу, стоматологии и ультразвуковой диагностике, опечатано четыре кабинета. По остальным медицинским услугам, например санаторно-курортным услугам, терапии, есть несоответствие стандартам, но деятельность по ним не остановили.
— В связи с множественными правонарушениями, выявленными в ходе инспекционного визита, планируется составить четыре протокола об административных правонарушениях. Кроме того, в связи с неисполнением ранее выданного предписания также будет составлен протокол об административных правонарушениях о неустранении ранее выявленных нарушений, — добавила Елена Хрусталева.
Руководителя санатория на момент подготовки материала не было на месте, НГС отправил запрос на электронную почту учреждения с просьбой прокомментировать ситуацию.
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