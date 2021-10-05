В Новосибирске назначен новый начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска. Об этом стало известно на оперативном совещании в мэрии.
Должность занял Алексей Петрович Драбкин. Ранее он решал вопросы инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
— Тоже не новичок в нашей работе. Дальше совместно будем работать, — представил нового начальника Анатолий Локоть.
Прошлый глава управления Виталий Столбов уволился в декабре 2020 года, он проработал в подразделении 15 лет.
Также сегодня на совещании стало известно, что изменен статус комитета по делам молодежи.
— Учитывая то внимание, которое сегодня уделяется молодежной политике на федеральном уровне, принято решение об изменении, — добавил мэр.
Теперь в Новосибирске будет работать не комитет, а управление.
Анатолий Локоть 1 октября подписал указ о назначении нового главы департамента транспорта Новосибирска. Как сообщили в мэрии, должность досталась Константину Васильеву — ранее он был председателем правления АО «Банк Акцепт».