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В Новосибирске назначен новый начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии

Пост занял Алексей Драбкин, который работал в департаменте строительства

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Ранее Алексей Драбкин решал вопросы инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

Ранее Алексей Драбкин решал вопросы инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска. Об этом стало известно на оперативном совещании в мэрии.

Должность занял Алексей Петрович Драбкин. Ранее он решал вопросы инженерной и транспортной инфраструктуры в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

— Тоже не новичок в нашей работе. Дальше совместно будем работать, — представил нового начальника Анатолий Локоть.

Прошлый глава управления Виталий Столбов уволился в декабре 2020 года, он проработал в подразделении 15 лет.

Также сегодня на совещании стало известно, что изменен статус комитета по делам молодежи.

— Учитывая то внимание, которое сегодня уделяется молодежной политике на федеральном уровне, принято решение об изменении, — добавил мэр.

Теперь в Новосибирске будет работать не комитет, а управление.

Анатолий Локоть 1 октября подписал указ о назначении нового главы департамента транспорта Новосибирска. Как сообщили в мэрии, должность досталась Константину Васильеву — ранее он был председателем правления АО «Банк Акцепт».

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Анатолий Локотьмэрия
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