Снова антирекорд: в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек

В Новосибирской области за сутки умерли
В Новосибирской области снова установился антирекорд по количеству умерших — 13 человек за сутки.
— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 62 года, 65 лет, 68 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет, 82 года, 82 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 81 год, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли
Предыдущий такой антирекорд был 24, 27, 29 сентября.
В инфекционные стационары региона с диагнозом
Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида.