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Снова антирекорд: в Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек

В регионе зарегистрировано 167 новых случаев заражения

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В отделениях реанимации находится <nobr class="_">220 человек</nobr>

В отделениях реанимации находится 220 человек

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В Новосибирской области за сутки умерли 13 человек от коронавируса

В Новосибирской области снова установился антирекорд по количеству умерших — 13 человек за сутки.

— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 62 года, 65 лет, 68 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет, 82 года, 82 года, 87 лет и женщины в возрасте 72 года, 81 год, 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 010 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Предыдущий такой антирекорд был 24, 27, 29 сентября.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 952 пациента, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 220 человека. На ИВЛ — 23 пациента.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области двухмесячная девочка попала в статистику пациентов, умерших от ковида.

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смертькоронавирускоронавирус в Новосибирске
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