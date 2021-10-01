1 октября пятница
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 72.66
eur 84.31
Тема дняНовый угольный разрез под Новосибирском. Чей он?
Все новости
Все новости

«Люди могут опоздать на рейсы»: на пути в Толмачево образовался 4-километровый затор

На дороге в новосибирский аэропорт произошло ДТП

7 588
39Обсудить

Поделиться

Происшествие случилось около 11 часов утра

Происшествие случилось около 11 часов утра

Поделиться

Сегодня, 1 октября, утром в Новосибирской области на перекрестке рядом с аэропортом Толмачево произошло ДТП — образовался 4-километровый затор.

— Огромная пробка на кольце перед Толмачево. Люди могут опоздать на рейсы. Интересно, будут ли задерживать рейсы, если люди не доедут. Или с сумками пешком бежать, — негодует читатель Алексей.

По данным карт 2ГИС, пробка растянулась сразу в нескольких направлениях.

Затор растянулся уже на 4,5 километра

Затор растянулся уже на 4,5 километра

Поделиться

На момент публикации информация о причине затора в областной ГИБДД уточнялась.

Обновлено:

— Произошло ДТП с материальным ущербом, столкновение 2 легковых автомобилей. На данный момент разъехались, — сообщил государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

На прошлой неделе в Новосибирске на левом берегу на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три автомобиля. Авария заблокировала движение трамваев. Сейчас на месте образовался затор больше 1 километра в обе стороны.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

аэропорт Толмачёвопробка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...