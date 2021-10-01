«Люди могут опоздать на рейсы»: на пути в Толмачево образовался 4-километровый затор

Сегодня, 1 октября, утром в Новосибирской области на перекрестке рядом с аэропортом Толмачево произошло ДТП — образовался 4-километровый затор.
— Огромная пробка на кольце перед Толмачево. Люди могут опоздать на рейсы. Интересно, будут ли задерживать рейсы, если люди не доедут. Или с сумками пешком бежать, — негодует читатель Алексей.
По данным карт 2ГИС, пробка растянулась сразу в нескольких направлениях.
На момент публикации информация о причине затора в областной ГИБДД уточнялась.
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— Произошло ДТП с материальным ущербом, столкновение 2 легковых автомобилей. На данный момент разъехались, — сообщил государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
На прошлой неделе в Новосибирске на левом берегу на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулись три автомобиля. Авария заблокировала движение трамваев. Сейчас на месте образовался затор больше 1 километра в обе стороны.